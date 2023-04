Khởi tố đối tượng làm nệm giả

Ngày 23/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Trí Hảo (32 tuổi, quê An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Theo điều tra ban đầu, Hảo từng làm việc cho một DN tại TP.Hồ Chí Minh, chuyên sản xuất nệm giả thương hiệu Công ty TNHH Nệm Thắng Lợi (trụ sở đóng tại huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh). DN nơi Hảo làm việc đã bị công an điều tra, xử lý. Sau đó, Hảo nghỉ việc, về huyện Đất Đỏ thuê nhà xưởng để làm chăn, ga, gối, nệm. Tại đây, Hảo nhận đơn hàng của một người không rõ lai lịch, đặt làm hơn 100 tấm nệm cao su gắn nhãn hiệu Thắng Lợi, đặt cọc trước 5 triệu đồng.

Hảo sản xuất xong số nệm này chưa kịp giao cho khách thì bị Công an huyện Đất Đỏ kiểm tra nhà xưởng phát hiện bắt giữ. Tại hiện trường, công an còn phát hiện 715 phiếu bảo hành nệm Thắng Lợi có dòng chữ “Nệm Thắng Lợi thương hiệu đăng ký độc quyền”.

SƠN KHÊ