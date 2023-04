Khởi công Nhà truyền thống Công an huyện Côn Đảo

Chào mừng kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và Ngày Quốc tế lao động 1/5, sáng 29/4, tại huyện Côn Đảo, Công an tỉnh đã khởi công xây dựng công trình Nhà truyền thống Công an huyện Côn Đảo.

Công trình Nhà truyền thống Công an huyện Côn Đảo có diện tích 91,7m2, hạ tầng đồng bộ với các hạng mục công trình đang xây dựng tại Trụ sở Công an huyện Côn Đảo. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình khoảng 2,6 tỷ đồng, dự kiến thời gian hoàn thành vào tháng 8/2023.

Công trình sau khi được đưa vào sử dụng sẽ là nơi tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng Lực lượng vũ trang Võ Thị Sáu và các anh hùng liệt sĩ. Đồng thời, là nơi trưng bày, lưu giữ các kỷ vật, tài liệu quý của Công an huyện qua các thời kỳ. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, truyền thống yêu nước, yêu ngành, yêu nghề cho cán bộ chiến sĩ Công an huyện Côn Đảo nói riêng, Công an tỉnh nói chung.

