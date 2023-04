Các điểm thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao vì chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy. Trong điều kiện thời tiết hanh khô, nắng nóng như hiện nay, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường. Do đó, Công an huyện Châu Đức tăng cường phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở này.

Lực lượng công an kiểm tra bình chữa cháy tại cơ sở thu mua phế liệu Ngọc Biển.

Cơ sở thu mua phế liệu Tuấn Vũ (nằm trên đường số 1, ấp Bình Đức, xã Bình Ba) có diện tích khoảng 200m2. Mỗi ngày, cơ sở thu mua hàng chục kg phế liệu. Cơ sở xây dựng khá sơ sài, 2 bên vách dựng tạm bợ những tấm tôn cũ. Tại cơ sở có trang bị bình PCCC theo quy định nhưng hệ thống dây diện đi sát vách tôn chưa có lớp cách điện.

Theo chủ cơ sở, điểm thu mua phế liệu hoạt động gần 1 năm nay. Trong khoảng thời gian này, lực lượng Công an xã Bình Ba thường xuyên xuống kiểm tra, nhắc nhở chủ cơ sở trang bị bình chữa cháy, nguồn nước để chữa cháy, hướng dẫn xây dựng phương án PCCC theo quy định và sử dụng hiệu quả các thiết bị đã đầu tư.

Trên địa bàn huyện Châu Đức hiện có 53 cơ sở thu mua phế liệu nằm xen kẽ trong khu dân cư. Qua kiểm tra, rà soát của ngành chức năng, hầu hết các cơ sở thu mua phế liệu còn tạm bợ; chưa trang bị đầy đủ trang thiết bị PCCC; hệ thống điện không bảo đảm an toàn và nhiều cơ sở chưa có giải pháp phòng ngừa cháy lan.

“Việc thu mua phế liệu tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao nên tôi đã trang bị đầy đủ bình chữa cháy và thực hiện nghiêm biện pháp PCCC mà cơ quan công an hướng dẫn để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của bản thân và gia đình”, ông Phan Khắc Vũ, chủ cơ sở nói.

Đại úy Đỗ Minh Tâm, Phó trưởng Công an xã Bình Ba cho biết, trên địa bàn xã có 47 cơ sở kinh doanh kết hợp nhà ở. Trong đó, có 5-7 điểm thu mua phế liệu. Thời gian qua, công an xã đã kiểm tra toàn bộ cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng công an đã nhắc nhở, yêu cầu các cơ sở trang bị bảng nội quy PCCC, thiết bị PCCC để bảo đảm chữa cháy ban đầu tại cơ sở khi có sự cố xảy ra.

Tương tự, mỗi ngày, cơ sở Ngọc Biển, TT.Ngãi Giao thu mua hàng trăm kg phế liệu. Cơ sở này rộng khoảng 300m2 có bảng nội quy PCCC, các bình PCCC. Tuy nhiên, cũng như nhiều cơ sở phế liệu khác, hệ thống điện chưa bảo đảm an toàn. Nhiều đoạn dây điện cũ nằm sát mái tôn, bảng điện chưa có nắp bảo vệ…, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Lực lượng công an hướng dẫn chủ sơ sở thu mua phế liệu Tuấn Vũ sử dụng bình chữa cháy tại chỗ.

Thượng úy Nguyễn Xuân Nam, cán bộ Công an TT.Ngãi Giao cho biết, đối với cơ sở Ngọc Biển, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an huyện Châu Đức thường xuyên phối hợp với công an thị trấn kiểm tra, nhắc nhở chủ cơ sở sắp xếp, phân loại phế liệu, không để vật, đồ dùng cá nhân cản lối thoát nạn, không trữ chất dễ cháy như dầu xăng, những chất có nguy cơ cháy nổ cao, niêm yết nội quy, tiêu lệnh PCCC. Đồng thời, hướng dẫn chủ cơ sở cách sử dụng trang thiết bị chữa cháy, thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống trang thiết bị PCCC.

Theo Công an huyện Châu Đức, bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sở bảo đảm điều kiện về PCCC, cơ quan công an còn kiên quyết xử lý những trường hợp đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không khắc phục tồn tại về PCCC.

Đại úy Nguyễn Ngọc Huy, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an huyện Châu Đức cho biết, vì thu mua nhiều loại phế liệu nêu các cơ sở phải phân loại phế liệu rõ ràng, giữa các loại cách nhau 1,2m; cách trần, cách tường, cách thiết bị điện 0,5m; tại cơ sở phải cắt cử người thường trực 24/24 giờ, đặc biệt là vào ban đêm và phải được trang bị thiết bị chữa cháy tại chỗ nhằm phát hiện kịp thời, xử lý khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.

Có thể nói, ngoài sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, ý thức của chủ cơ sở là rất quan trọng và phải tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn PCCC, đừng để “mất bò mới lo làm chuồng”.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN