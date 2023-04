Giữ an toàn cho người dân vui lễ

Dự báo, lượng du khách đến Bà Rịa-Vũng Tàu tham quan, nghỉ dưỡng dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 sẽ tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự (ANTT). Do đó, Công an tỉnh và Công an các địa phương đã, đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ bảo đảm ANTT để người dân và du khách yên tâm vui lễ.

Công an TX.Phú Mỹ kiểm tra bảo đảm ANTT tại một nhà trọ trên địa bàn.

Ra quân kiểm tra địa bàn

Thực hiện kế hoạch truy quét tội phạm ma túy và các loại tội phạm hình sự trên địa bàn, từ ngày 21/4 đến ngày 10/5, 5 Tổ công tác của Công an TX.Phú Mỹ tiến hành kiểm tra 418 cơ sở là những nhà trọ phức tạp về ANTT; tập trung đấu tranh với các hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ, sử dụng vũ khí nguy hiểm, công cụ hỗ trợ; kiểm tra điều kiện về ANTT, việc đăng ký lưu trú của các nhà trọ… Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng tuyên truyền, nhắc nhở chủ các nhà trọ, người dân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, kịp thời phát hiện, thông báo với cơ quan công an các đối tượng nghi vấn tại cơ sở trọ.

Qua công tác kiểm tra, lúc 0 giờ 30 phút ngày 22/4, tại một khách sạn thuộc KP.Phước Lập (phường Mỹ Xuân), lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng Vũ Xuân Thủy (51 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) đang có hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy". Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Còn tại TP.Vũng Tàu, Thượng tá Nguyễn Tấn Ngọc Duy, Phó Trưởng Công an TP.Vũng Tàu cho biết, Công an TP.Vũng Tàu đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, công tác PCCC trên địa bàn trước, trong và sau dịp lễ. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh xử lý các loại tội phạm; không để xảy ra tập trung đông người gây phức tạp về ANTT trên địa bàn.

Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực, trong đó lực lượng trực tiếp (Đội Cảnh sát hình sự, Đội CSGT-Trật tự, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội An ninh, Đội Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp) tổ chức trực 100% quân số. Các lực lượng khác tổ chức trực 50% quân số để bảo đảm kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp, các tình huống đột xuất.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Công an tỉnh đã yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tăng cường bảo đảm ANTT trên địa bàn trước, trong và sau dịp lễ. Trong đó, bảo vệ an toàn tuyệt đối các địa bàn, mục tiêu, công trình trọng điểm của tỉnh và các hoạt động trong dịp lễ.

Xử lý hiệu quả các tình huống

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, do thời gian nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5 dài nên dự báo, lượng khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng tại tỉnh tăng cao khiến tình hình trật tự ATGT, PCCC và ANTT có nguy cơ phức tạp. Một số đối tượng chính trị và hình sự có thể lợi dụng dịp lễ này để hoạt động gây mất ANTT trên địa bàn.

Theo đó, các lực lượng chủ động xây dựng, triển khai thực hiện các kế hoạch, phương án bảo đảm trật tự an toàn xã hội, ATGT, công tác PCCC; tăng cường đấu tranh với hoạt động của các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, cờ bạc; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết tốt các vấn đề xã hội phát sinh. Bên cạnh đó, tổ chức các lực lượng tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh xử lý các loại tội phạm.

Đồng thời, các lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp để nắm chắc và quản lý hoạt động của các loại đối tượng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh và xử lý đối với âm mưu, hoạt động gây rối, khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, số đối tượng trong các tôn giáo, dân tộc, số đối tượng xã hội dân sự; các hoạt động xúi giục, kích động người dân tập trung đông người khiếu kiện gây phức tạp về ANTT; các vụ đình công, lãn công, biểu tình của công nhân trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác nắm chắc tình hình an ninh chính trị nội bộ; đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động của các đối tượng chống đối, bất mãn, cơ hội chính trị; phối hợp vô hiệu hóa các blog, trang mạng facebook... kêu gọi, kích động biểu tình; xử lý kiên quyết các tổ chức cá nhân mạo danh cơ quan nhà nước, người có uy tín đăng tải, đưa tin bài, ngụy tạo thông tin kích động người dân chống chính quyền, cổ súy các hiện tượng xấu trên mạng xã hội.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN