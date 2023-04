Đối thoại với thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh

Ngày 1/4, Công an tỉnh cho biết, đã tổ chức buổi tọa đàm, đối thoại với chủ đề “75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND và nâng cao nhân thức, trách nhiệm trong thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ chính trị và Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy trong thanh niên, phụ nữ Công an tỉnh”.

Các đại biểu tham gia toạ đàm, đối thoại

Tại buổi đối thoại, các cơ sở đoàn, chi hội đã chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của các mô hình, phần việc hiệu quả như “Sổ vàng lập công – Mỗi ngày làm một việc tốt vì dân” của Đoàn thanh niên Công an TP.Bà Rịa, “Tổ cấp căn cước lưu động” của Đoàn thanh niên Công an huyện Xuyên Mộc, “Móc khóa an ninh” của Đoàn thanh niên Công an huyện Châu Đức, các mô hình tuyên truyền pháp luật kết hợp tặng quà…

Đây là các mô hình, phần việc bám sát công tác chuyên môn, trong đó chú trọng quan tâm, bồi dưỡng đoàn viên, hội viên, nâng cao nhận thức, ý thức về xây dựng bản lĩnh chính trị, chống tiêu cực, suy thoái, sáng tạo đổi mới tư duy gắn với chuyển đổi số, công nghệ.

Các đại biểu cũng đã nêu nên những khó khăn như lực lượng tham gia công tác đoàn, hội và các hoạt động phong trào còn mỏng, chủ yếu phải kiêm nhiệm, nhiệm vụ chuyên môn nặng nề, nhiều thời điểm phải tập trung cao độ… nên có lúc, có nơi hiệu quả hoạt động đoàn, hội còn bị ảnh hưởng.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY HOAN