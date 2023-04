Công an TX.Phú Mỹ ra quân tổng kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn

Thực hiện kế hoạch truy quét tội phạm ma túy và các loại tội phạm hình sự trên địa bàn, đêm 21, rạng sáng 22/4, Công an TX.Phú Mỹ, đã ra quân đồng loạt kiểm tra các nhà trọ trên địa bàn.

Các lực lượng ra quân tổng kiểm tra nhà trọ trên địa bàn

Theo đó, Công an TX.Phú Mỹ chia làm 5 tổ gồm các lực lượng: Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy, Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội, Đội An ninh, lực lượng ông an, bảo vệ dân phố và dân phòng các xã, phường.

Các tổ đã thực hiện kiểm tra đối với 67 cơ sở và 2 hộ dân, phát hiện 1 vụ nghi vấn liên quan hoạt động cho vay lãi nặng, 1 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma tuý, 2 vụ tàng trữ vũ khí thô sơ tại phường Mỹ Xuân; thu giữ 7 mã tấu, kiếm tự chế tại xã Châu Pha.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại 1 nhà trọ

Đơn cử, khoảng 0 giờ 30 phút ngày 22/4, tại một khách sạn thuộc KP.Phước Lập, phường Mỹ Xuân, lực lượng chức năng phát hiện Vũ Xuân Thủy (51 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai) đang có hành vi “tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 1 gói ma túy đá, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-TRUNG HOAN