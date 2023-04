Công an tỉnh báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh một số nội dung liên quan đến các dự án luật

Chiều 19/4, Công an tỉnh tổ chức hội nghị thông tin và báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh một số nội dung liên quan đến 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV sắp tới.

Bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh một số nội dung liên quan đến 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV sắp tới.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh đã báo cáo với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh một số yêu cầu, chỉ đạo của Bộ Công an về xây dựng các dự án luật trình Quốc hội do Bộ Công an chủ trì dự thảo gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và Luật Căn cước (sửa đổi). Đồng thời, thông tin làm rõ thêm một số nội dung, vấn đề mà các cơ quan, tổ chức, dư luận Nhân dân quan tâm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Yến đánh giá cao sự chủ động của Công an tỉnh trong việc tạo điều kiện tiếp xúc, để Đoàn lắng nghe các ý kiến và tài liệu có liên quan đến các dự án luật trên. Đoàn tiếp thu, ghi nhận, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức các hội nghị lấy ý kiến, cung cấp thông tin để Đoàn thảo luận tại tổ và có ý kiến tại nghị trường.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn sự quan tâm, lắng nghe của Đoàn, mong muốn Đoàn tiếp tục ủng hộ lực lượng công an nói chung và tình hình thực tế của công an cơ sở nói riêng, tạo điều kiện tốt nhất để điều hành xã hội theo pháp luật và bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; giúp lực lượng công an phấn đấu hoàn thành tốt mọi nghiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-DIỆU HẢI