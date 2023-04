Châu Đức tập trung kéo giảm tai nạn giao thông

Công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn huyện Châu Đức năm 2022 có nhiều chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông (TNGT) giảm sâu cả 3 tiêu chí. Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm nay, tình hình TNGT có chiều hướng phức tạp. Chính quyền địa phương đã triển khai các giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tình trạng này.

Lực lượng CSGT, Công an huyện Châu Đức tuyên truyền về ATGT cho học sinh Trường THCS Châu Đức.

Tai nạn giao thông gia tăng

Theo Ban An toàn giao thông huyện Châu Đức, năm 2022 trên địa bàn huyện xảy ra 67 vụ TNGT, làm chết 34 người, bị thương 70 người, hư hỏng 115 phương tiện các loại. So với năm 2021, số vụ TNGT giảm 17%, số người chết giảm 19%, số người bị thương giảm 21% so với năm 2020.

Tuy nhiên, 3 tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện đã xảy ra xảy ra 18 vụ TNGT, làm chết 12 người, bị thương 13 người, hư hỏng 32 phương tiện các loại. So cùng kỳ năm 2022, tăng 5 vụ, 3 người chết và 3 người bị thương. Đáng chú ý, có đến 10 vụ TNGT nghiêm trọng và 1 vụ TNGT rất nghiêm trọng, làm chết 12 người, bị thương 2 người.

Ông Ngô Văn Luận, Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Châu Đức, Phó Trưởng Ban An toàn giao thông huyện cho biết, với tình hình nêu trên, quý I, địa phương không đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra về kiềm chế TNGT mà tăng cả 3 tiêu chí về số vụ TNGT (tăng 38,5%), số người chết (33,3%) và bị thương (30%).

Nguyên nhân dẫn đến TNGT chủ yếu là vi phạm tốc độ, không nhường đường, chuyển hướng sai quy tắc ATGT… Những vụ TNGT xảy ra tập trung ở quốc lộ, đường liên tỉnh, liên huyện, nơi có mật độ lưu thông cao và có người dân của địa phương lân cận lưu thông ngang qua.

Đại diện Công an huyện cho biết, để bảo đảm trật tự ATGT, lực lượng công an huyện đẩy mạnh tuần tra kiểm soát giao thông, tập trung xử lý phương tiện vi phạm giao thông; phối hợp với ngành chức năng, xã, thị trấn chống tái lấn chiếm lòng, lề đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, tập kết nguyên vật liệu xây dựng... Nhờ đó, tình hình TNGT năm 2022 được kéo giảm cả 3 tiêu chí. Riêng 3 tháng đầu năm nay, số vụ TNGT tăng là do rơi vào thời gian nghỉ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội xuân 2023. Ngoài ra, dù có nhiều cố gắng trong xử lý vi phạm về trật tự ATGT nhưng do lực lượng còn mỏng, chưa khép kín địa bàn, đặc biệt là trong dịp nghỉ cuối tuần, lễ, Tết.

Triển khai giải pháp kiềm chế

Ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức cho biết, thời gian qua, UBND, Ban An toàn giao thông huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT. Đồng thời, chỉ đạo lực lượng công an tăng cường tuần tra, kiểm soát. Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn còn diễn biến phức tạp.

Từ nay đến cuối năm, để kéo giảm TNGT trên địa bàn, UBND huyện Châu Đức yêu cầu Ủy ban MTTQVN huyện, tổ chức, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn nâng cao vai trò, trách nhiệm, tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT. Hình thức tuyên truyền về ATGT phải thực tế, dễ hiểu (kể cả mức độ vi phạm, xử phạt) để người dân dễ nắm bắt, thực hiện.

Lực lượng công an huyện tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT; thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn. Hỗ trợ, hướng dẫn các xã, thị trấn trong công tác kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ thuộc thẩm quyền xử lý.

“Cơ quan chức năng liên quan kiểm tra, rà soát hệ thống biển báo giao thông trên địa bàn huyện, duy tu bảo dưỡng đường giao thông, xử lý những điểm tiềm ẩn nguy cơ TNGT. Quan tâm xử lý hành vi lấn chiếm hành lang ATGT, lề đường, các điểm che khuất tầm nhìn, phấn đấu kéo giảm TNGT”, ông Nguyễn Tấn Bản yêu cầu.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG