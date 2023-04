Bắt trộm cua, bị phạt 8 tháng tù

Sáng 19/4, TAND huyện Đất Đỏ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Ao Công Hoàng (SN 1978, ngụ ấp An Điền, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) về tội trộm cắp tài sản.

Khoảng 22 giờ ngày 25/9/2022, Hoàng đến đùng nuôi thủy sản của anh Lê Viết Hùng (ở ấp An Điền, xã Lộc An) bắt trộm cua, cá. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 26/9, Hoàng bị anh Hùng và các bạn phát hiện nên truy đuổi nhưng Hoàng đã chạy thoát. Sau đó, anh Hùng đến Công an xã Lộc An trình báo sự việc.

Qua xác minh, Công an huyện Đất Đỏ mời Hoàng lên làm việc. Tại cơ quan công an, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tổng giá trị tài sản (cua, cá) Hoàng đã trộm cắp của anh Hùng được định giá là 4,8 triệu đồng.

Căn cứ tính chất mức độ, vi phạm, Hội đồng xét xử TAND huyện Đất Đỏ đã tuyên phạt Hoàng 8 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

THANH THANH