Bắt đối tượng cướp giật vé số của người tàn tật

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bà Rịa cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự Mai Văn Tài (56 tuổi, trú tại xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, sáng 24/4, cơ quan công an tiếp nhận tin báo về việc bà N.T.N. (SN 1949, trú tại TP.Bà Rịa) bị một người đàn ông cướp giật vé số khi đang điều khiển xe lăn bán vé số trên đường Võ Văn Kiệt (phường Long Tâm, TP.Bà Rịa).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát Hình sự - Công an TP.Bà Rịa phối hợp với Công an phường Long Tâm triển khai các biện pháp nghiệp vụ, điều tra, truy bắt đối tượng. Đến ngày 26/4, cơ quan công an đã mời Mai Văn Tài về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Mai Văn Tài khai nhận: Khoảng 7 giờ, ngày 24/4, đối tượng đi vào Bệnh viện Bà Rịa để thăm người thân đang điều trị tại đây. Sau khi ra viện, Tài đi về hướng huyện Long Điền. Khi đi đến đường Võ Văn Kiệt (phường Long Tâm) thì phát hiện bà N. đang bán vé số nên dừng lại hỏi mua.

Trong quá trình lựa vé số, Tài rút một số tờ vé số bỏ vào túi quần bên trái của mình thì bị bà N. phát hiện túm lại khiến nhiều tờ vé số bị rơi. Tuy nhiên, Tài vẫn cố nhặt các tờ vé số rơi bỏ vào túi quần rồi điều khiển xe bỏ chạy.

Chiều cùng ngày, Tài so kết quả 37 tờ vé số đã chiếm đoạt đều không trúng nên đã vứt bỏ dọc đường.

VĂN ANH