Thời gian qua, lực lượng CSGT đường thủy tăng cường tuần tra, kiểm soát, phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa.

Lực lượng CSGT đường thủy, Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển phương tiện trên sông Chà Và.

Chở khách thiếu an toàn

Chiều 9/4, cùng lực lượng CSGT đường thủy tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Rạng, Chà Và, chúng tôi ghi nhận, các phương tiện lưu thông chủ yếu là tàu nhỏ chở khách ra, vào làng bè và một số vỏ lãi. Hầu hết đều tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa như: người điều khiển phương tiện có các chứng chỉ theo quy định, áo phao cho hành khách. Tuy nhiên, cá biệt vẫn có một số tàu chưa chấp hành nghiêm.

Đơn cử, khoảng 15 giờ 35 phút cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát phát hiện tàu chở khách ra làng bè H. trên sông Chà Và, xã Long Sơn (TP.Vũng Tàu) không bảo đảm điều kiện an toàn khi lưu thông. Thời điểm này, trên tàu có 11 người (10 khách và 1 lái tàu) nhưng chỉ có lái tàu mặc áo phao. Khi tiếp cận tàu, lực lượng chức năng yêu cầu người điều khiển phương tiện cung cấp chứng chỉ lái tàu, đăng ký tàu…thì người này không xuất trình được.

Khi được hỏi tại sao những người trên tàu không mặc áo phao, ông Nguyễn V.O. (SN 1974, lái tàu chở khách cho làng bè H.) phân trần: “Tôi có nhắc nhở, nhưng họ không chịu mặc, nên không biết phải làm sao”. Ông O. cho biết thêm, ông làm lái tàu chở khách cho làng bè H.được mấy tháng nay. Tuy nhiên, khi được lực lượng CSGT đường thủy hỏi không có chứng chỉ lái tàu sao vẫn lái thì ông này trả lời tỉnh rụi: “Tôi biết lái nên họ thuê thôi. Có gì các anh hỏi chủ bè chứ tôi không biết gì cả”.

Theo đó, lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ phương tiện và mời người lái tàu về trụ sở làm việc. Đồng thời, yêu cầu chủ tàu cung cấp những giấy tờ liên quan đến phương tiện và người lái cho cơ quan chức năng.

Nghị định số 139/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa quy định: phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi: Không có biển hiệu theo quy định, áp dụng đối với phương tiện chở khách du lịch; không có giấy chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định; sử dụng giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị tẩy, xóa, sửa chữa hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định; không đăng ký lại phương tiện theo quy định hoặc không khai báo để xóa tên phương tiện hoặc khai báo không đúng sự thật để đăng ký phương tiện theo quy định; Phạt tiền tới 1 triệu đồng đối với hành vi không trang bị hoặc trang bị không đủ áo phao hoặc dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân theo quy định, mức phạt tính trên mỗi áo phao, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân. Thuyền viên, người lái phương tiện đang trong ca trực mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn bị phạt tới 35 triệu đồng. Chủ phương tiện nhận, sử dụng thuyền viên làm việc không có giấy chứng nhận chứng chỉ chuyên môn theo quy định bị phạt từ 5-10 triệu đồng.

Tăng cường tuần tra, kiểm soát

Thượng úy Dương Đình Cường, Đội CSGT đường thủy thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên đường thủy nội địa phát hiện các phương tiện vi phạm những lỗi chủ yếu như: không kẻ vạch mớn nước và không ghi số đăng ký lên phương tiện, không mặc áo phao. Do đó, ngoài nhắc nhở, phạt vi phạm hành chính người điều khiển phương tiện, lực lượng chức năng xử phạt cả chủ phương tiện.

Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng CSGT đường thủy đã tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn trên các tuyến đường thủy nội địa. Trong đó, tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT đường thủy như: người điều khiển phương tiện không có chứng chỉ, bằng cấp chuyên môn, không mặc áo phao, vi phạm nồng độ cồn, phương tiện chở khách quá số người quy định.

Theo Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát, để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, lực lượng chức năng đã, đang và sẽ tiếp tục thường xuyên tuyên truyền đến người dân, chủ các làng bè chấp hành nghiêm quy định của pháp luật giao thông đường thủy nội địa gắn với thực hiện cuộc vận động “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, “Người đi đò mặc áo phao”, “Nói không với rượu bia khi điều khiển phương tiện đường thuỷ”...

Bài, ảnh: PHƯỚC AN