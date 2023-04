AN NINH TRẬT TỰ NGÀY 21/4/2023

Cướp tài sản

Ngày 21/4, Công an huyện Long Điền đã lập hồ sơ xử lý Nguyễn Ngọc Quốc Vương (SN 1992) và Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 1992, trú tại TP. Vũng Tàu) về hành vi cướp tài sản xảy ra tại ấp Phước Lợi, xã Phước Tỉnh. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 21/4, Công an TP. Bà Rịa đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cố ý gây thương tích. Theo trình bày của bị hại, tại chợ Bà Rịa (KP. 2, phường Phước Trung), ông Nguyễn V. T. (SN 1965, trú tại TP. Bà Rịa) bị Đặng Minh Châu (SN 1980, trú tai TP. Bà Rịa) dùng dao chém gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Trộm tài sản

Ngày 21/4, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý Trần Minh L. (SN 2005, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, L. đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn T. V. (SN 1992, trú tại huyện Xuyên Mộc) trộm 1 ĐTDĐ Iphone 13, 1 bình ắc quy GS loại 12V. (Trí Nhân)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 21/4, Công an TX.Phú Mỹ đã lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đường Hoàng Sa (thôn Cát Hải, xã Tân Hải), Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Vũ Ngọc Thắng (SN 1988, trú tại huyện Long Điền) đang tàng trữ trái phép 1 gói ma túy tổng hợp. (Phước An)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 21/4, Công an huyện Châu Đức đã lập hồ sơ tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại Km03+400 đường Kim Long - Láng Lớn (thuộc thôn Tân Long, xã Kim Long). Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72F1-733... do ông L.V.H. (SN 1982, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tại nạn với xe mô tô biển số 72H4-39... do ông Ng.T.G. (SN 1975, trú tại huyện Châu Đức) điều khiển. Hậu quả, ông H. tử vong, ông G. bị thương. (Sơn Khê)