AN NINH - TRẬT TỰ

Ghi số đề

Ngày 25/4, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề. Theo thông tin ban đầu, Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Hà Thị Thu Thảo (SN 1986, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa) đang ghi số đề tại nơi ở. Tang vật thu giữ gồm 1 ĐTDĐ và 3 triệu đồng. Ngay sau khi Thảo bị bắt, Lê Minh Tuấn (SN 1986, trú tại TP.Bà Rịa) đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi ghi số đề cùng với Thảo cho 3 người khác. Công an TP.Bà Rịa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Thảo, Tuấn. (Phước An)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 25/4, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72C2-520.., do anh Trần H.P. (SN 1997, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển đến trụ đèn chiếu sáng số 140 (đường 30/4, phường Thắng Nhất) thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 17B8-134..., do chị Vũ T.L. (SN 2003, trú tại TP. Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, chị L. tử vong. (Trí Nhân)

Trộm xe mô tô

Ngày 25/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Trước đó, tại thôn Đông Hải (xã Tân Hải), bà Phạm T.T. (SN 1975) bị kẻ gian trộm 1 xe mô tô. (Nguyễn Văn)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 25/4, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục xử lý vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tháng 4/2023, Ngô Ngọc Chính (SN 1981, phường 10, TP.Vũng Tàu) đã quan hệ tình dục với cháu H.A. (SN 2008, trú tại TP. Vũng Tàu) tại chỗ ở của nạn nhân. Sau đó, người nhà cháu H.A. phát hiện nên đến cơ quan công an trình báo. Hiện Công an TP. Vũng Tàu ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Ngọc Chính để tiếp tục điều tra, xử lý. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra tháng 2/2023, trên địa bàn TP.Vũng Tàu, Công an TP.Vũng Tàu tạm giữ 1 xe mô tô có có đặc điểm sau: hiệu YAMAHA NOUVO, biển số 72H1-059.56, số máy: 1DB1-026190, số khung: RLCN1DB10CY026180. Đứng tên chủ sở hữu tài sản hiện tại là bà Phạm Thị Kim Thanh (HKTT: KP.Hải Tân, TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ). Qua xác minh, hiện bà Thanh đã bán nhà và không có mặt tại địa phương. Vậy, ai từng sở hữu xe trên, có giấy tờ mua bán, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573 hoặc ĐTV: Dư Minh Tiến, SĐT: 0337378589) để phối hợp giải quyết.