AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/4, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại khu vực đường số 7 (ấp Bắc 3, xã Hòa Long), Công an xã Hòa Long bắt quả tang La Hoài Phong (SN 1997) và Trần Cảnh Thành (SN 1995, trú tại tỉnh An Giang) tàng trữ trái phép 2 đoạn ống hút nhựa chứa chất rắn màu trắng (đối tượng khai là heroin). (Nguyễn Văn)

Lừa đảo, chiếm đoạt 500 triệu đồng

Ngày 20/4, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, bà L.H.L. (SN 1979, trú tại TP.Vũng Tàu) được số điện thoại 09364061.. gọi xưng tên Trần Thị Thúy V. và hướng dẫn bà L. tham gia vào trò chơi trên nhóm chat Telegram mua đơn hàng để được nhận hoa hồng. Sau đó, bà L. chuyển gần 500 triệu đồng vào số tài khoản người tên V. chỉ định, nhưng lại không nhận được tiền gốc và hoa hồng nên bà L. trình báo cơ quan công an. (Sơn Khê)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 20/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại khu vực trước trụ điện số 477 (đường 28/4, tổ 4, thôn 10, xã Long Sơn). Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72F1-048... do Mai V.Đ. (SN 1976, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển đến đoạn đường trên thì xảy ra tai nạn với xe ô tô biển số 72C-186..., do Lê T.T. (SN 1983, trú tại TP.Vũng Tàu) điều khiển. Hậu quả, ông Đ. tử vong tại hiện trường. (Phước An)