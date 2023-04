AN NINH - TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 16/4, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh Lê H.P. (SN 1999) đứng trước cửa nhà tại ấp Bình Đức, xã Bình Ba thì bị Nguyễn Ngọc Luật (SN 2004, trú tại huyện Châu Đức) dùng dao đâm vào lưng gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 16/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, tại một nhà nghỉ ở hẻm 999, đường 30/4, phường 11, Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Ung Đặng Hoàng Kiệt (SN 1988, trú tại huyện Đất Đỏ) đang tàng trữ 1 gói ma túy đá. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 16/4, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đơn vị vừa bắt Nguyễn Ngọc Pháp (SN 1999, trú tại Bình Thuận) theo quyết định truy nã ngày 25/4/2022 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận về hành vi trộm cắp tài sản. Công an huyện Xuyên Mộc đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Tuy Phong để tiếp tục điều tra, xử lý. (Sơn Khê)

Truy tìm đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra, xác minh vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 17/7/2022 tại trước nhà số 751/1, đường 30/4, phường Rạch Dừa. Xét thấy, quá trình điều tra, xác minh cần phải làm việc với người có nhân thân, lai lịch như sau: Nguyễn Hữu Lê Văn; giới tính: nam, sinh ngày 6/10/1983, tại Bà Rịa-Vũng Tàu; CCCD: 077083008277, cấp ngày 28/6/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, nơi đăng ký thường trú: 15 Tôn Đản, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu. Ai phát hiện người có nhân thân, lai lịch như trên thì thông báo ngay cho Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573; ĐTV Nguyễn Văn Mậu, SĐT: 0909.010.828) để tiếp nhận, xử lý.