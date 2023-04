AN NINH TRẬT TỰ

Cố ý gây thương tích

Ngày 13/4, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Ng.T. H. (SN 1992) cùng chị Ng.T. N.A. (SN 1994) đang ở nhà tại ấp 2, xã Hòa Hội thì bị một nhóm khoảng 10 người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đi xe ô tô (chưa rõ đặc điểm) đến, đuổi anh H. ra khỏi nhà. Thấy vậy, chị A. đi gọi người nhà là anh S. (SN 1989, trú tại huyện Xuyên Mộc) và 1 người khác đến giải nguy. Các đối tượng dùng cây gỗ, đá, đánh anh H. và anh S. thương tích. (Nguyễn Văn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 13/4, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Võ Duy Ninh, KP.3, phường Long Toàn. Trước đó, tại địa điểm trên, lực lượng Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang L.Q.B. (SN 1998, trú tại huyện Long Điền) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Lê Nguyễn)

Trộm điện thoại

Ngày 13/4, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý T.M.D. (SN 2002, trú tại huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu, D. đột nhập vào nhà bà V.T.T. (ấp Bình Minh, xã Bình Châu) trộm 1 ĐTDĐ Samsung A23 thì bị nạn nhân phát hiện, bắt giữ giao công an xử lý. (Phước An)

Truy tìm đối tượng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Vũng Tàu đang điều tra, xác minh vụ án cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra ngày 17/7/2022, tại trước số nhà 751/1, đường 30/4, phường Rạch Dừa. Xét thấy, quá trình điều tra, xác minh cần phải làm việc đối với người có đặc điểm như sau: 1 nam thanh niên có tên gọi là Huy, khoảng 24 tuổi; nói giọng miền Nam; cao khoảng 1,6m; nước da ngăm đen, người ốm. Nếu phát hiện người có nhân thân, lai lịch như trên thì thông báo ngay cho Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Vũng Tàu (01 Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 02543.856.573, gặp ĐTV Nguyễn Văn Mậu, SĐT: 0909.010.828) để xử lý.