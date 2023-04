AN NINH - TRẬT TỰ

Cướp tài sản

Ngày 11/4, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý vụ cướp tài sản xảy ra tại quán cà phê thuộc ấp Phước Tân (xã Phước Tỉnh). Theo thông tin ban đầu, sau khi nhậu xong, N.A.T. (SN 2005), L.V.H. (SN 1999) và N.H.P. (SN 2000, cùng trú tại huyện Long Điền) vào chòi số 3 của quán cà phê nghỉ. Thấy P. có tài sản nên T. rủ H. dùng hung khí khống chế nạn nhân cướp 1 ví da bên trong có 2,6 triệu đồng cùng một số giấy tờ khác. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 11/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại dốc Nghinh Phong (phường 2). Theo trình bày của bị hại, L.N.T. (SN 2003, trú tại TP.Vũng Tàu) đã gây thương tích cho ông K.N.T. (SN 2003, trú tại TP. Vũng Tàu) với tỷ lệ thương tích 16%. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 11/4, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại ấp Hồ Tràm (xã Phước Tân). Theo thông tin ban đầu, tại khu vực trên, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang L.K.H. (SN 1981, trú tại huyện Xuyên Mộc) có hành vi tàng trữ 1 gói nhỏ nghi ma túy đá. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 11/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà nghỉ H.M. (Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam). Trước đó, tại địa điểm trên, P.Q.T. (SN 1994, trú tại tỉnh Cà Mau) đã trộm của ông T.D.T. (SN 1987, trú tại tỉnh Thái Bình) 1 ĐTDĐ iPhone XS và số tiền 3 triệu đồng. (Trí Nhân)

Tìm chủ sở hữu

Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đang điều tra làm rõ vụ trộm tài sản xảy ra vào ngày 24/7/2022 tại khu lọc hóa dầu Long Sơn.

Quá trình điều tra, đối tượng khai nhận chiếm đoạt tại kho C-Tổng thầu TPSK, khu hóa dầu Long Sơn số tài sản, bao gồm: 70 đoạn Cáp điện LSVINA Cable & System Cu/XLPE/PE/AWA/Pr-PVC 1Cx300s9mm-0.6*07/2020, được bọc nhựa màu đen, đường kính: 3cm, trọng lượng: 420kg; 1 cuộn cáp điện CADIVI-CXU/DSTA 2x2,5-0.6/1kV-T-003525M, được bọc nhựa màu đen, đường kính: 1.2cm, trọng lượng: 50kg; 1 cuộn cáp điện LSVINA Cable & System Cu/XLPE/PE/AWA/Pr-PVC300s9mm-0.6-450/750V*09/2021, được bọc nhựa màu xanh, đường kính: 1.2cm, trọng lượng: 50kg.

Qua làm việc, tổng thầu TPSK khẳng định số tài sản trên không thuộc sở hữu của tổng thầu. Vậy Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đề nghị cá nhân, tổ chức nào là chủ sở hữu số tài sản trên liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, SĐT: 0254.3856573) để giải quyết.