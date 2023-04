AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ vũ khí quân dụng

Ngày 9/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ sử dụng vũ khí quân dụng trái phép xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, H.T.K. (SN 1984, trú tại TX.Phú Mỹ) tàng trữ 1 khẩu súng bắn đạn cao su và 4 viên đạn trong xe ô tô cá nhân. K. khai nhận đã mua khẩu súng này của một người phụ nữ tên Mỹ trên Facebook với giá 38 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Cướp giật dây chuyền

Ngày 9/4, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bà N.T.N.T. (SN 1974, trú tại huyện Xuyên Môc), khi bà đang đi thể dục trên đường nông thôn thuộc ấp 2 (xã Hoà Hội) thì bị 2 nam thanh niên đi xe máy (không rõ lai lịch) áp sát cướp 1 sợi dây chuyền vàng rồi tẩu thoát. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 9/4, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại kho hàng đường số 3 (ấp Bắc 3, xã Hòa Long). Do mâu thuẫn trong việc thu tiền hàng nên N.C.M. (SN 1980, trú tại huyện Long Điền) đã dùng dao chém vào bàn chân trái anh L.N.A. (SN 1995, trú tại TP.Bà Rịa) gây thương tích. (Nguyễn Văn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 9/4, Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Chư Prông bắt đối tượng truy nã Hoàng Văn Hải (SN 2004, trú tại xã Ia Lâu, huyện Chư Prông) về tội giết người. Theo hồ sơ, ngày 22/2/2022, trong lúc uống rượu tại xã Ia Lâu (huyện Chư Prông), Hải và anh H.V.N. (SN 1981, trú cùng xã) xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hải sử dụng cây gỗ đánh liên tiếp 2 phát vào đầu anh N. gây tổn hại sức khỏe 51%. Sau khi gây án, Hải bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 14/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Prông ra quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Hải. (Sơn Khê)

Truy tìm đối tượng

Quá trình điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu xác định đối tượng liên quan đến vụ việc có lai lịch như sau: Phan Thị Ngọc Thúy (giới tính: nữ; số CCCD: 077180001475, cấp ngày 27/6/2019; HKTT: số 77 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu). Hiện Thúy không có mặt tại địa phương. Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân biết thông tin về người có lai lịch như trên báo ngay cho Đội Cảnh sát Hình sự Công an TP.Vũng Tàu (ĐT: 0254.3856.241, hoặc ĐTV: Nguyễn Văn Thanh, SĐT: 098.225.3648) để xử lý theo quy định của pháp luật.