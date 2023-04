AN NINH - TRẬT TỰ

Giả mạo tài khoản Facebook để lừa đảo

Ngày 6/4, Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh tiếp tục xử lý N.V.T.P. (SN 1995, trú tại TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức giả mạo tài khoản Facebook người thân của các nạn nhân. Bằng thủ đoạn này, N.V.T.P. lừa đảo chiếm đoạt của bà N.T.T.H. (SN 1986, trú tại huyện Xuyên Mộc) 100 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Cướp giật điện thoại

Ngày 6/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ cướp giật tài sản xảy ra tại đoạn đường Sông Xoài- Hắc Dịch, phường Hắc Dịch. Theo trình bày của bị hại, tại đoạn đường trên, L.V.T. (SN 1988, quê tỉnh An Giang) cướp giật của chị T.T.T.V. (SN 2004, trú tại TX.Phú Mỹ) 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 8 Plus. (Nguyễn Văn)

Tổ chức, chứa chấp sử dụng ma túy

Ngày 6/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại căn hộ A09..., chung cư Osimi, KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ. Trước đó, tại căn hộ trên, lực lượng công an bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 đĩa sứ, 1 bộ loa nghe nhạc, 1 tờ tiền giấy, 1 lá bài, 1 viên nén hình quả lựu đạn. (Trí Nhân)

Mua bán lô, đề

Ngày 6/4, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc dưới hình thức mua bán lô, đề xảy ra tại cửa hàng xổ số T.A (đường Trương Phúc Phan, phường Long Hương). Tang vật thu giữ gồm 1 tờ phơi ghi lô đề và hơn 20 triệu đồng. (Phước An)

Chiếm đoạt 105 triệu đồng

Ngày 6/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, T.P.H.N. (SN 1992, trú tại TP.Hồ Chí Minh) đến cơ sở thu mua phế liệu của bà P.T.H. (SN 1982, ngụ KP.Phú Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) nói cần bán 1 nhà xưởng tại ấp 6, xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ với giá 125 triệu đồng. Bà H. đồng ý mua và chuyển tiền nhiều lần cho N. với tổng số tiền 105 triệu đồng. Khi bà H. đang tháo dỡ nhà xưởng trên thì có người đến nói là nhà xưởng này không phải của N. và yêu cầu ngừng tháo dỡ. Sau đó, bà H. liên lạc với N. để yêu cầu trả lại tiền nhưng không liên lạc được nên đến cơ quan công an trình báo. (Trí Nhân)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 6/4, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ TNGT xảy ra tại ngã tư đường liên xã Bàu Lâm - Hòa Hiệp và đường đất giao thông nông thôn thuộc ấp 3B, xã Bàu Lâm. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 51D-510.. do N.N.H. (SN 1988, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 60L6-35.. do N.T.K.L. (SN 1991, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển. Hậu quả, N.T.K L. tử vong. (Sơn Khê)