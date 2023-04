AN NINH - TRẬT TỰ 24/4

Trộm cắp tài sản

Ngày 24/4, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.T.T. (SN 1997, trú tại tỉnh Tiền Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, tại khu vực cù lao Bến Đình (phường 5), Tùng trộm của bà T.H và ông T.A (cùng trú tại TP. Vũng Tàu) 1 ĐTDĐ SamSung A30 và 1 Ipad. (Nguyễn Văn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 24/4, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra tại đường Võ Nguyên Giáp khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72H1- 346... do N.T.H. (SN 2004, trú tại huyện Đất Đỏ) điều khiển đến đoạn đường trên thì tự té dẫn đến tử vong. (Sơn Khê)

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 24/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý N.K.T. (SN 2000, trú tại tỉnh Phú Yên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, tại KP.Vạn Hạnh (phường Phú Mỹ), Tiên lừa đảo chiếm đoạt của ông Đ.H. (trú tại tỉnh Hà Tĩnh) 1 xe mô tô. (Lê Nguyễn)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 24/4, Công an TP.Bà Rịa đã lập hồ sơ xử lý Lê Nguyễn Hoàng Tiến (SN 1988, trú tại huyện Long Điền) về tội tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, Tiến gây án trên địa bàn TP.Bà Rịa rồi bỏ trốn nên ngày 24/2/2023, Công an TP.Bà Rịa ra quyết định truy nã. Tiến bị Công an TT. Long Điền (huyện Long Điền) bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn.