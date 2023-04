AN NINH - TRẬT TỰ 10/4

Trộm linh kiện đóng tàu

Ngày 10/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Công an TX.Phú Mỹ tuần tra tra phát hiện N.L.G. (SN 1979, trú tại TX. Phú Mỹ) cùng 7 bao tải chứa linh kiện đóng tàu, nên mời về cơ quan làm việc. Tại đây, N.L.G. khai nhận cùng 4 đối tượng khác đến một công ty thuộc KCN Phú Mỹ 1 (TX. Phú Mỹ) trộm tài sản trên. (Nguyễn Văn)

Giật điện thoại bị bắt

Ngày 10/4, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý L.V.T. (SN 1988, trú tại tỉnh An Giang) về hành vi cướp giật tài sản. Tại đoạn đường Sông Xoài-Hắc Dịch (phường Hắc Dịch), T. cướp của bà T.T.T.V. (trú tại TX.Phú Mỹ) 1 ĐTDĐ hiệu iPhone 8 Plus. (Sơn Khê)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 10/4, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực đối diện siêu thị Mega (đường 2/9, phường 11). Do mâu thuẫn cá nhân nên 5 đối tượng hẹn nhau để giải quyết mâu thuẫn. Tang vật thu giữ gồm 2 dao tự chế, 3 cây dũ và 4 mô tô. Công an TP.Vũng Tàu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với P.V.T. (SN 2002, trú tại huyện Long Điền, chưa xóa án tích) và cho gia đình bảo lãnh 4 đối tượng khác để tiếp tục điều tra, xử lý. (Trí Nhân)