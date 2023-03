Xử lý 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Tối ngày 30/3, Đội Cảnh sát giao thông-Công an huyện Xuyên Mộc đã tổ chức kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông tại Tỉnh lộ 329. Trong khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, lực lượng CSGT đã kiểm tra hơn 100 lượt ô tô, xe mô tô lưu thông qua tuyến đường này. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 5 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 1 ô tô và 4 xe mô tô.

Lực lượng CSGT lập biên bản 1 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn

Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết người điều khiển phương tiện đều hợp tác, không có hiện tượng gọi điện thoại nhờ trợ giúp, hay gây khó khăn cho tổ công tác, chấp hành nghiêm sự hướng dẫn của lực lượng CSGT.

Lãnh đạo Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, hiện nay, ý thức chấp hành các quy định về việc không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông của người dân trên địa bàn huyện đã chuyển biến rõ rệt. Thời gian tới, Công an huyện tiếp tục bám sát thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh nhằm từng bước làm chuyển biến về nhận thức, ý thức, hành động của người tham giao thông “đã uống rượu bia không lái xe” để tránh gây tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn, tài sản, tính mạng và sức khoẻ cho Nhân dân.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THANH HỒNG