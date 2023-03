Xứ lý 4 đối tượng trộm cáp viễn thông

Ngày 22/3, Công an phường Long Toàn (TP.Bà Rịa) cho biết, đang tiếp tục xử lý theo quy định các đối tượng có hành vi trộm cắp cáp viễn thông xảy ra trên địa bàn phường.

Vỏ cáp cơ quan công an thu giữ của các đối tượng

Trước đó, ngày 20/3, Công an phường Long Toàn nhận bàn giao từ Công an TT. Long Điền (huyện Long Điền) đối tượng Then Hải S. (SN 1985, trú tại tỉnh Lâm Đồng) có hành vi trộm cắp cáp viễn thông tại khu vực phường Long Toàn.

Sau khi tiếp nhận, Công an phường đã đấu tranh khai thác thì Hải S. khai nhận: Cách đây khoảng nửa tháng, Hải S. có cùng với D. T. và Hoàng S. có đi kéo cáp thuê cho Công ty TTC tại khu vực phường Long Toàn (TP.Bà Rịa). Trong quá trình kéo cáp, nhóm người này phát hiện tại 1 con hẻm trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn (bên hông trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh) có một số sợi dây cáp viễn thông đứt treo trên cột điện.

D. nói mọi người cắt cáp lấy dây đồng bán kiếm tiền uống cà phê thì được cả nhóm đồng ý. Hải S.và Hoàng S. là người trèo lên trụ điện dùng kìm chuyên dụng để cắt cáp còn T. ở dưới cuộn cáp cắt được bỏ lên xe, D. thì đứng cảnh giới. Sau khi cắt cáp được chở đến một khu đất trống ở TT.Long Điền để đốt lấy dây đồng. Sau đó, nhóm này đem bán cho một tiệm ve chai tại đường Đô Lương, TP.Vũng Tàu, được 2,8 triệu đồng chia nhau.

Bên trong cáp có lõi đồng

Đến khoảng 9 giờ sáng ngày 19/3, Hải S. một mình từ Long Điền đến con hẻm trên để tiếp tục cắt trộm cáp viễn thông rồi mang đến khu vực đất trống hôm trước đốt lấy dây đồng giấu vào một bụi cây và đi về nhà. Đến 6 giờ 30 phút ngày 20/3, Hải S. đến khu vực trên lấy dây đồng thì bị Công an TT.Long Điền phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Sau khi được bàn giao đối tượng từ Công an TT.Long Điền, Công an phường Long Toàn đã mời Lê Hồ Trọng D. (SN 1985, trú tại tỉnh Bình Định), Giộc Thín S. (tên thường gọi là T., SN 1979, trú tại tỉnh Bình Phước) Đỗ Hoàng S. (SN 1989, trú tại TP.Vũng Tàu), lên làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi trộm cắp cáp viễn thông cùng với Then Hải S.

Công an phường Long Toàn đã thông báo cho các nhà mạng viễn thông nhưng đến nay vẫn chưa có đơn vị nào đến để trình báo về việc bị mất trộm cáp viễn thông, nên chưa xác định được chủ tài sản các đối tượng đã trộm. Vậy, Công an phường Long Toàn thông báo đơn vị, tổ chức nào là chủ quản của số cáp viễn thông tại khu vực các đối tượng đã trộm liên hệ công an phường để giải quyết theo quy định.

SƠN KHÊ