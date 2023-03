Vũng Tàu lại rộ taxi dù

Đầu tháng 12/2022, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phạm Văn T. (SN 1990, ngụ huyện Đất Đỏ) về hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật. Trước đó, Công ty TNHH Mai Linh Vũng Tàu trình báo việc có một số trang web không phải của công ty này đã đăng tải, sử dụng hình ảnh và thông tin của công ty như bảng báo giá, số lượng xe, chuyến xe… để tìm kiếm khách mà không được sự đồng ý của công ty. Tiến hành điều tra, công an đã mời T. lên làm việc. T. sau đó đã thừa nhận lập các trang web, đường link và sử dụng hình ảnh, thông tin của Công ty Mai Linh Vũng Tàu để sử dụng nhằm tăng thêm lượng khách liên hệ.