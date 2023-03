Truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Bắt tàu chở 60.000 lít dầu D.O trái phép

Sáng 21/3, lực lượng chức năng Hải đoàn 32, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã dẫn giải tàu TG 94456 TS về TP.Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu D.O không rõ nguồn gốc.

Trước đó, khoảng 9 giờ 45 ngày 19/3, trong lúc tuần tra tại vùng biển cách Côn Đảo khoảng 150 hải lý về phía Đông Nam, lực lượng chức năng của Hải đoàn 32 phát hiện tàu TG 94456 TS do ông Hà Tuấn Minh (SN 1973, trú tại huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu đang vận chuyển khoảng 60.000 lít dầu D.O. Thuyền trưởng Minh không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số dầu trên.

Lực lượng chức năng Hải đoàn 32 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng, đồng thời dẫn giải tàu về TP. Vũng Tàu để tiếp tục điều tra, xử lý. (Thảo Nguyên)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 21/3, Công an TP.Vũng Tàu đã lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại đường Lưu Chí Hiếu, phường Thắng Nhất. Lực lượng công an bắt quả tang L.P.L (SN 1998, trú tại TP.Vũng Tàu) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng khay và 5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc. Từ lời khai của L công an khám xét khẩn cấp nơi ở của N.K.N (SN 1999, ở hẻm 58 Lưu Chí Hiếu, phường Thắng Nhất) thu giữ thêm 21 gói ma túy tổng hợp dạng khay. (Lê Nguyễn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 21/3, Công an huyện Long Điền tiếp tục xử lý vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô biển số 72E1-455... do S.H (SN 2003, trú tại tỉnh Sóc Trăng) chở theo sau D.P (SN 2001, trú tại TP.Hồ Chí Minh) lưu thông đến đường thuộc tổ 1, ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, thì tông vào dải phân cách cứng. Hậu quả, H. tử vong, P. bị thương. (Sơn Khê)

Trộm cắp tài sản

Ngày 21/3, Công an huyện Xuyên Mộc đã lập hồ sơ xử lý vụ trộm cắp tài sản phát hiện tại đường ven biển thuộc ấp Bình Hòa, xã Bình Châu. Trước đó, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc tuần tra đến đoạn đường trên thì phát hiện H.T.Q (SN 1974, trú tại TP.Hà Nội) và H.V.P (SN 1980, trú tại tỉnh Thái Bình) điều khiển xe ba gác biển số 60Y3-5957, trên xe có chở 1 xe nước mía có biểu hiện khả nghi nên mời về trụ sở làm việc. Tại đây, 2 đối tượng khai nhận trộm xe ba gác máy và xe nước mía trên tại tỉnh Bình Thuận, đang trên đường về thì bị phát hiện. (Nguyễn Văn)

Đánh bạc

Ngày 21/3, Công an huyện Côn Đảo đã lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại quán cà phê ở Khu 5. Tại địa điểm trên, Công an huyện Côn Đảo bắt quả tang 5 đối tượng gồm: N.V.T (SN 1994), P.V.T (SN 1991), B.V.H (SN 1988), N.T.T (SN 1994, trú tại tỉnh Cà Mau), P.T.A (SN 1999, trú tại tỉnh Nam Định) có hành vi đánh bạc. Tang vật thu giữ hơn 10 triệu đồng và 1 bộ bài (Phước An)

Truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm

Ngày 21/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuyên Mộc ra quyết định truy nã đối tượng đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Cang Trường (SN 1999) trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc. Trường bị cơ quan công an khởi tố về tội cướp giật tài sản và đã bỏ trốn khỏi địa phương ngày 1/3 vừa qua.

Công an huyện Xuyên Mộc thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đang bị truy nã đến cơ quan công an, Viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.