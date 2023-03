Chiều ngày 30/3, Đảng bộ Công an tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 13, về sơ kết công tác Quý I năm 2023. Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, Quý I năm, Đảng bộ Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Đảng ủy công an tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ, các đơn vị, Công an các địa phương tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của các tổ chức Đảng, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thọ, chúc mừng và biểu dương những thành tích, nỗ lực của Đảng bộ Công an tỉnh trong công tác giữ vững tình hình an ninh trật tự, góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn, thân thiện để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà.

Để phát huy những kết quả đã đạt được và triển khai thực hiện tốt những yêu cầu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác trong Quý II cũng như cả năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết năm 2023, về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và các chỉ tiêu công tác công an được giao năm 2023; Tham mưu Ban Chỉ đạo của tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” theo Chỉ thị 43 của Tỉnh ủy; Tăng cường triển khai các hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá các tổ chức đảng và đảng viên; Làm tốt vai trò thường trực Ban chỉ đạo 138 tỉnh trong việc tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước để huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống tội phạm; Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; quản lý cư trú, quản lý dân cư. Triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông; phòng chống cháy nổ. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đưa đề án xây dựng Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư vào hoạt động phục vụ chuyển đổi số tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao huy hiệu 30 tuổi đảng cho Thượng tá Đặng Văn Hồng, Đảng viên Chi bộ Phòng Cảnh sát Hình sự-Công an tỉnh

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY NA