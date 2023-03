Phòng cháy nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh

Nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là dạng nhà ống luôn tiềm ẩn hiểm họa khôn lường nếu có cháy. Do đó, công tác PCCC đối với loại hình này phải được quan tâm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh kiểm tra bình chữa cháy tại khu vực chiếu phim của Trung tâm thương mại Lam Sơn Square (TP.Vũng Tàu).

Hiểm họa khôn lường!

Đã 10 ngày trôi qua, hiện trường vụ cháy tại nhà sách Bạch Đằng (đường Bình Giã, phường Rạch Dừa, TP.Vũng Tàu) vẫn đang được phong tỏa để phục vụ cho cơ quan chức năng trong công tác điều tra nguyên nhân và đánh giá mức độ thiệt hại.

Trước đó, khoảng 15 giờ 35 phút ngày 11/3, tại khu vực góc phòng chiếu phim số 1, ở tầng 4 (nhà sách Bạch Đằng) xảy ra vụ cháy. Sau khi phát hiện cháy, chủ rạp chiếu phim nhanh chóng hướng dẫn 12 khách xem phim và nhân viên thoát ra ngoài an toàn. Nhân viên nhà sách ở tầng dưới cũng được thông báo để ra ngoài. Ngoài dùng bình chữa cháy nhằm dập tắt đám cháy, những người làm việc ở đây còn kịp thời báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, Công an TP.Vũng Tàu cùng đơn vị liên quan có mặt tại hiện trường để chữa cháy, bảo đảm ANTT. Quá trình triển khai không phát hiện có người bị mắc kẹt, bị thương trong đám cháy. Tuy nhiên, việc chữa cháy phức tạp do đám cháy trên tầng 4, khu vực cháy là rạp chiếu phim nhiều chất cháy. Bốn mặt được bao kín bởi các thiết bị cách âm và trang trí.

Bên cạnh đó đây lại là tầng trên cùng của tòa nhà, trên mái nhà được lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái. Lực lượng chữa cháy đã huy động các phương tiện chữa cháy và cơ bản khống chế đám cháy không cho cháy lan xuống tầng dưới cũng như nhà lân cận vào lúc 16 giờ 30 phút. Tuy nhiên khó tiếp cận khu vực gốc lửa do đám cháy sản sinh nhiều khói, nhiệt độ đám cháy lớn...

Đến 20 giờ 50 phút đám cháy được khống chế, lực lượng tham gia chữa cháy sử dụng những thiết bị bảo hộ để dỡ các vật dụng trong khu vực cháy, phun nước vào tàn lửa nhằm tránh đám cháy bùng phát trở lại. Đến 22 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Trong vụ cháy này, lực lượng chức năng rất khó khăn khi tiếp cận gốc lửa do đám cháy ở trên tầng cao, dẫn đến mất nhiều thời gian khống chế đám cháy. Nguyên nhân ban đầu được xác định do sự cố về điện, dẫn đến chập cháy.

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, hơn 80% vụ cháy xảy ra trên địa bàn tỉnh thời gian qua do sự cố về điện, nên người dân, các chủ cơ sở phải thường xuyên kiểm tra, đầu tư, bảo trì hệ thống điện.

Chủ động thực hiện tốt quy định PCCC

Theo Cảnh sát PCCC, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều nhà cao tầng để ở và kết hợp kinh doanh, dịch vụ. Vì vậy, để bảo đảm an toàn về PCCC, hạn chế thấp nhất những vụ cháy xảy ra, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chủ cơ sở, người dân bố trí hàng hóa, lối thoát nạn phù hợp, đúng quy định; trang bị phương tiện, thiết bị PCCC bảo đảm xử lý kịp thời, hiệu quả đám cháy ngay từ khi mới phát sinh.

Ông Nguyễn Thanh Long, Trưởng phòng kỹ thuật Trung tâm thương mại Lapen Center (phường 9, TP.Vũng Tàu) cho biết, tòa nhà có 34 tầng được đưa vào sử dụng năm 2018. Trong đó, 6 tầng dưới được sử dụng kinh doanh với 13 DN kinh doanh dịch vụ: vui chơi, giải trí, nhà hàng ăn uống, rạp chiếu phim CGV, khu bowling Speedbowl, tiniworld, văn phòng. Ngoài ra, tòa nhà còn có 468 căn hộ chung cư với 1.200 cư dân sinh sống.

“Hiện tại, các lối thoát nạn của tòa nhà được bố trí thông thoáng, có đèn chỉ dẫn hướng thoát nạn và có đèn phòng khi cúp điện, sự cố chiếu sáng. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra lối thoát nạn, hệ thống báo cháy tự động, trang thiết bị PCCC của tòa nhà”, ông Long nói.

Tương tự, Trung tâm thương mại Lam Sơn Square (phường 1, TP.Vũng Tàu) có 6 tầng, với 7 DN đang thuê để kinh doanh. Theo ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc Trung tâm, thời gian qua, công tác PCCC luôn được DN quan tâm. Cụ thể, trung tâm cho các DN thuê kinh doanh ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định PCCC.

“Bên cạnh đó, DN còn xây dựng đội PCCC tại chỗ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ này để sẵn sàng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra. Đặc biệt, khi trung tâm đóng cửa, người có nhiệm vụ trực trong ngày phải đi kiểm tra toàn bộ các gian hàng nhằm phát hiện kịp thời các nguy cơ có thể gây cháy nổ”, ông Nguyễn Xuân Nam thông tin thêm.

Trung tá Nguyễn Việt Liên Minh, Phó Đội trưởng Đội Công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an tỉnh cho biết, trong quá trình vận hành, sử dụng điện người dân phải làm theo hướng dẫn của nhà sản xuất, tránh sử dụng quá công suất hoặc lắp đặt sai về mặt thiết kế dễ phát sinh những yếu tố liên quan đến sự cố kỹ thuật. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh chỉ ghi nhận 1 vụ cháy gây thiệt hại về tài sản.

Tuy nhiên, trước thực trạng cả nước đang ở cao điểm hanh khô nắng nóng, đặc biệt nhà cao tầng kết hợp kinh doanh, dịch vụ luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ngoài nỗ lực của ngành chức năng, các chủ cơ sở, người dân phải chủ động thực hiện tốt các quy định PCCC, nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh, dịch vụ lẫn sinh hoạt diễn ra an toàn, hạn chế thấp nhất sự cố cháy, nổ.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN