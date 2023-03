Mới ra tù 11 ngày lại tiếp tục phạm tội

Ngày 1/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Long Điền đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Đặng Tân Tiến (SN 1983, trú tại TP.Bà Rịa) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Tiến đã có 1 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, vừa chấp hành xong án phạt tù vào ngày 17/2.

Đối tượng Tiến tại cơ quan công an.

Tại cơ quan công an, Tiến khai nhận, vừa ra tù không có việc làm, không có tiền tiêu xài, nên tối ngày 28/2, đối tượng điều khiển xe mô tô di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn TT.Long Điền, huyện Long Điền tìm cơ hội để gây án.

Tang vật vụ án.

Khi đi đến đường Mạc Thanh Đạm, KP.Long Phượng, TT.Long Điền, Tiến phát hiện một cô gái dừng xe dưới lề đường, trên tay cầm ĐTDĐ Iphone X nên áp sát cướp giật điện thoại rồi tẩu thoát. Sau đó, đối tượng điều khiển xe qua nhiều tuyến đường trên địa bàn huyện Long Điền nhằm tránh bị truy đuổi.

Nhận được tin báo, Công an huyện Long Điền đã vào cuộc điều tra, xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định Tiến là đối tượng đã gây ra vụ cướp giật nói trên. Đến 22 giờ cùng ngày, Công an huyện Long Điền phối hợp Công an phường Long Tâm, TP.Bà Rịa mời đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG