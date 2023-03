Hội nghị chuyên đề lấy ý kiến 3 dự án luật

Ngày 21/3, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị Chuyên đề Thông tin tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý về Dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Dự án Luật trật tự, ATGT đường bộ.

Hội nghị nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu quả, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của các cơ quan, ban, ngành, địa phương và nhân dân đối với việc xây dựng, ban hành các đạo luật nêu trên.

Công an tỉnh họp cùng các Sở, ban, ngành, địa phương về lấy ý kiến 3 dự án luật

Theo đó, việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là một trong những mục tiêu đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay nhằm đảm bảo trật tự, kỷ luật kỷ cương, an toàn xã hội và tạo hành lang pháp lý vững chắc cho các lực lượng thực thi công vụ. Do vậy với vai trò chức năng được giao, BCA rất tích cực tham mưu xây dựng các dự án Luật và tổ chúc lấy ý kiến, góp ý để hoàn hiện hơn.

Cụ thể, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật CAND ban hành để phù hợp với Bộ Luật lao động năm 2019, kéo dài thời gian công tác và tuổi phục vụ của CBCS. Điều này là cần thiết vì hiện nay chất lượng cuộc sống đã nâng cao nên sau 50 tuổi vẫn đảm bảo sức khoẻ. Độ tuổi này cũng là giai đoạn CBCS dày dặn kinh nghiệm, sở trường công tác và gia đình ổn định, đây cũng là lý do BCA đề xuất tăng hạn tuổi CAND cho phù hợp với Bộ Luật lao động và có thời gian cống hiến cho Đảng, nhà nước, phục vụ nhân nhân.

Chủ trì hội nghị có Thượng tá Lương Đức Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và ông Nguyễn Tâm Hùng, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Về Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đây là dự án luật được Bộ Công an rất quan tâm nhằm xây dựng hành lang pháp lý vững chắc cho các lực lượng quần chúng nhân dân tích cực tại cơ sở. Vai trò quan trọng của quần chúng nhân dân trong đảm bảo ANTT là không thể phủ nhận, do đó khi nắm chắc cơ sở tác động tích cực đến tình hình ANTT trên địa bàn rộng. Với phương châm chiến lược “đảm bảo ANTT từ xa, từ sớm, từ cơ sở” và “giải quyết vụ việc phức tạp về ANTT theo phương châm 4 tại chỗ”.

Đối với dự thảo Luật Trật tự, ATGT đường bộ, Bộ Công an đánh giá việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành Luật trật tự ATGT đường bộ và Luật Đường bộ là rất cần thiết trong giai đoạn này nhằm thống nhất công tác quản lý điều hành.

Ông Trần Thanh Danh, Chánh Thanh Tra Sở GTVT góp ý về Luật Trật tự, ATGT đường bộ

Góp ý về Luật Trật tự, ATGT đường bộ, ông Trần Thanh Danh, Chánh Thanh Tra Sở GTVT cho rằng nên sử dụng tên “Luật ATGT đường bộ” là đủ ý, không cần thêm từ “trật tự”. Đồng thời ông Danh cũng phương án chuyển việc sát hạch cho ngành Công an quản lý là phù hợp khi Sở GTVT hiện nay đang quá tải với khối lượng công việc và nhân sự ít.

Đại diện Sở Nội vụ góp ý, dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT là cần thiết và phù hợp chủ trương của Đảng. Sở Tư pháp cho rằng hiện nay quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng cơ sở chủ yếu chỉ đề cập đến nhiệm vụ, thiếu khuyết một số quyền hạn của lực lượng ANTT nên cần bổ sung. Lãnh đạo Sở Tư pháp cũng cho rằng cần phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của lực lượng công an chính quy tại địa phương.

TRẦN TIẾN