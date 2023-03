Giải bóng đá chào mừng ngày thành lập lực lượng an ninh kinh tế và xuất nhập cảnh

Ngày 18/3, Phòng An ninh kinh tế và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị và DN trên địa bàn tỉnh tổ chức giải bóng đá kỷ niệm 70 ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế và lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953 - 13/5/2023).

Lãnh đạo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh-Công an tỉnh tặng hoa cho các đội tham gia giải đấu

Tham gia giải đấu có 16 đội, chia thành 4 bảng thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra các đội vào vòng loại trực tiếp tứ kết, bán kết và chung kết. Giải đấu sẽ diễn ra từ nay đến ngày 1/4.

Các đội tham gia thi đấu

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HUY NA