Dịt Tết Nguyên đán Quý Mão: Điều tra, làm rõ 187 vụ vi phạm pháp luật

Ngày 2/3, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng cho công an cấp huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đồng bộ, rộng khắp; tăng cường tuần tra kiểm soát, quản lý chặt chẽ các hệ loại đối tượng; chỉ đạo tập trung đấu tranh với các loại tội phạm.

Qua đó, công tác tấn công trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao, kịp thời phát hiện diễn biến tội phạm mới nổi, xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá và xử lý nghiêm các vụ phạm tội, không để tội phạm lộng hành, gây bức xúc trong dư luận. Tình hình an ninh trật tự trong suốt đợt cao điểm được bảo đảm, không để bị động, đột xuất, bất ngờ.

Trong đó, an ninh chính trị được đảm bảo; lực lượng công an đã điều tra, làm rõ 187 vụ, 471 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội (đạt tỷ lệ hơn 88%), riêng các vụ án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ điều tra 100%. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, kinh tế, công nghệ cao đạt kết quả tốt.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Với những kết quả đã đạt được, Công an tỉnh đã được Bộ Công an biểu dương và khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện cao điểm đợt 2 và 3. Tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh cũng đã tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cao điểm.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-THÀNH TRUNG