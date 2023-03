Sở LĐTB-XH đang tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phối hợp liên ngành phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2030. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 như sau: giảm 50% số trẻ em bị tử vong do đuối nước; 90% trẻ em, cha, mẹ và người chăm sóc trẻ em được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em; 70% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết và vận dụng được kiến thức, kỹ năng phònag, tránh đuối nước và kỹ năng an toàn trong môi trường nước; 60% trẻ em từ 6 đến dưới 16 tuổi biết bơi an toàn và 90% ngôi nhà thuộc các hộ gia đình có trẻ em đạt tiêu chí “Ngôi nhà an toàn”.