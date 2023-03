Bộ GT-VT vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam; Sở GT-VT các tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô.

Rơ-moóc chở thép cuộn luôn tiềm ẩn rủi ro cho các phương tiện lưu thông cùng.

Các sở GT-VT tăng cường kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Theo Bộ GT-VT, vừa qua, tại một số địa phương có hiện tượng xe kinh doanh vận tải chở hàng hóa, nguyên vật liệu quá khổ quá tải, xe chở hàng siêu trường, siêu trọng như tôn - thép cuộn, cống hộp, ống cọc bê tông không được chằng buộc và chèn chống theo quy định, gây tai nạn giao thông.

Từ thực tế trên, Bộ GT-VT yêu cầu sở GT-VT các tỉnh, thành phố tuyên truyền, hướng dẫn và yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn thực hiện đúng quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, các quy định về xếp hàng hóa trên xe ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ tại Thông tư số 35/2013 của Bộ GTVT.

Các sở GT-VT phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đối với đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, kết hợp với cao điểm xử lý vi phạm tải trọng phương tiện.

Tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, tải trọng phương tiện; các quy định về xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển và chủ phương tiện khi vi phạm quy định.

Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, hiện nay có nhiều xe container chở hàng rời là những cuộn thép lưu thông trong khu dân cư, giờ cao điểm nhưng xe không trang bị khung thép có độ gù, chốt và khóa để bảo đảm an toàn. Hiệp hội đã có công văn gửi các doanh nghiệp yêu cầu tuân thủ các quy định trong quá trình vận chuyển; tuyên truyền đến các tài xế chở đúng tải trọng quy định.

Bộ GT-VT yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô; kiểm soát tải trọng phương tiện theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ GT-VT.

Phải dùng rơ-moóc chuyên dụng

Thời gian qua, cả nước xảy ra rất nhiều vụ xe đầu kéo, xe tải chở các khối bê tông, sắt thép nặng không được chằng buộc cẩn thận nghênh ngang diễu phố. Những chiếc xe này mỗi khi xuất hiện lại khiến người đi đường khiếp vía vì nguy cơ xảy ra tai nạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên đến nay, các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp nào để ngăn chặn tình trạng này.

Gần đây nhất, khoảng 11h ngày 13/3, xe đầu kéo chở theo 3 cuộn thép nặng hàng chục tấn, lưu thông trên địa bàn TP. Hà Nội thì một cuộn thép trên xe rơi xuống đường, lăn trúng ô tô con đang đỗ trên vỉa hè. Thời điểm trên, ô tô con không có người nên không xảy ra thương vong. Tuy nhiên, vụ việc khiến nhiều người đang tham gia giao thông chứng kiến hoảng hốt.

Việc xe đầu kéo chở thép cuộn bị rơi trên đường cũng đã từng xảy ra trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, việc chở các cuộn thép nặng hàng chục tấn cũng chỉ dùng dây xích sắt chằng buộc chứ không dùng xe có rờ-moóc chuyên dụng để vận chuyển.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trên Quốc lộ 51 (đoạn qua địa bàn TX. Phú Mỹ), xe chở cuộn thép lá hay thép cuộn hàng ngày lưu thông khá nhiều trên đường cùng các phương tiện khác. Điều đáng nói ở đây là việc chằng buộc của những xe này khá sơ sài và tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn giao thông. Cụ thể, tài xế chỉ sử dụng cây gỗ chêm 2 đầu cuộn thép sau đó dùng xích sắt siết chặt vào rơ-moóc. Tuy nhiên, khi xe đang lưu thông với tốc độ cao mà bị dừng đột ngột, những cuốn thép nặng hàng tấn quán tính lớn có thể làm đứt xích gây hiểm họa cho người đi đường.

Tài xế Nguyễn Văn Đức, nhiều năm làm nghề lái xe container cho hay, 1 cuộn thép lá nặng hàng chục tấn, đường kính gần 2m. Để an toàn hơn, sau khi chằng dây xích vào cuộn thép, tài xế dùng chân đạp lên cây bái nhiều lần để siết thật chặt sợi xích trước khi khởi hành. Ông Đức chia sẻ, việc chở cuộn thép nguy hiểm hơn so với thùng hàng. Người lái xe phải cố định cuộn thép vào rơ-moóc hoàn toàn thủ công và tự đánh giá an toàn. Toàn bộ quá trình chằng buộc, cố định cuộn thép dựa vào kinh nghiệm chứ không có hướng dẫn cụ thể. “Sự nguy hiểm luôn thường trực khi chở mặt hàng này nhưng vẫn còn nhiều lái xe, chủ xe không chú trọng việc chằng buộc cẩn thận hoặc gia cố thêm các vật dụng để chèn giữ chắc cuộn thép. Người tài xế chở mặt hàng này cần phải tỉnh táo, không chạy tốc độ cao, bình tĩnh xử lý tình huống từ xa, không nên thắng gấp dễ dẫn đến đứt xích gây tai nạn” - ông Đức nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Dương Viết Tri, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và người lái Sở GT-VT cho biết, trên địa bàn tỉnh trong thời gian trước đây cũng xảy ra một số vụ thép cuộn rơi xuống đường khi vận chuyển. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do việc chằng buộc thép cuộn tại cảng, nhà máy không được thực hiện kỹ càng và chưa tuân thủ theo quy định. Bên cạnh đó, khi chạy trên đường, tài xế thiếu kinh nghiệm khi đến các khúc cua, đèn đỏ thắng gấp khiến các cuộn thép nặng hàng chục tấn bị xê dịch, làm đứt dây xích rơi xuống đường, gây TNGT.

Để ngăn ngừa tình trạng trên, ông Tri cho rằng, ngoài lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, thì việc kiến nghị Hiệp hội vận tải và chủ DN kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh chú trọng việc chằng buộc, xích cuộn thép trước khi khởi hành và tuân thủ đúng tải trọng cho phép. “Một số nước khi vận chuyển thép cuộn họ dùng xe có rơ-moóc chuyên dụng, vì vậy để bảo đảm an toàn khi vận chuyển mặt hàng này DN cần đầu tư xe chuyên dụng để chở cuộn thép. Qua đó sẽ bảo đảm an toàn cho chính những người vận chuyển và người đi đường khi xe lưu thông trên đường”, ông Tri đề nghị.

Cần có tiêu chuẩn với xe dành chở thép cuộn Thông tư 35/2013/TT-BGTVT ngày 21/10/2013 của Bộ GT-VT quy định về xếp hàng hóa trên ô tô khi tham gia giao thông trên đường bộ, việc xếp hàng rời, hàng có bao kiện và hàng trụ ống bằng các hình minh họa; việc xếp hàng hóa phải thực hiện theo các nguyên tắc dàn đều, không xếp lệch về một phía và phải được chằng buộc chắc chắn, bảo đảm không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển. Hiện nay các xe chở thép cuộn chỉ được coi là vận chuyển loại hàng hóa thông thường. Như vậy, các tài xế xe đầu kéo chỉ cần xếp cuộn thép gọn gàng, chằng buộc bằng dây xích, chở đúng tải trọng là có thể chạy trên đường mà không vi phạm quy định. Loại phương tiện mà các doanh nghiệp đang sử dụng là xe đa năng, có thể chở nhiều loại hàng hóa khác nhau. Pháp luật chưa quy định cụ thể phải có phương tiện dành riêng để chở cuộn thép, trong khi từ trước đến nay, các doanh nghiệp chủ yếu dùng xe tải, xe container, xe đầu kéo rơ-moóc để chở mặt hàng này. Vì vậy, muốn đảm bảo an toàn giao thông thì Bộ GT-VT phải ban hành quy định, điều kiện, tiêu chuẩn đối với phương tiện dành chở thép cuộn.

Bài, ảnh: SA HUỲNH