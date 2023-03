Bắt các đối tượng làm giả thuốc diệt mối

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an huyện Xuyên Mộc cho biết, đã phối hợp với Viện KSND cùng cấp thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Công Huân (SN 1990), Nguyễn Minh Chiến (SN 1993) và Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990), cùng trú tại TP.Hồ Chí Minh, để điều tra về hành vi “sản xuất hàng giả là thuốc bảo vệ thực vật”. Đồng thời, tiến hành khám xét nơi làm việc của các đối tượng tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm soát sinh vật gây hại (03, đường số 3, cư xá Chu Văn An, phường 6, quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh).

Viện KSND huyện Xuyên Mộc và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc thi hành lệnh bắt các bị can Nguyễn Thị Thu Trang ( thứ 2 tính từ bìa trái), Trần Công Huân (quần jean, giày thể thao, áo sơ mi)

Quá trình điều tra xác định, từ ngày 1/7, đến ngày 31/7/2022, Trần Công Huân là chủ và đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kiểm soát sinh vật gây hại, Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, đã cấu kết với Nguyễn Minh Chiến, Nguyễn Thị Thùy Trang pha chế làm giả nhiều chai thuốc hiệu Map Boxer30 EC để thi công chống mối cho dự án Novaworld tại Hồ Tràm, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều chai nhựa sử dụng để làm giả thuốc cùng nhiều tài liệu liên quan.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN-HOÀNG VŨ