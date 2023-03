AN NINH - TRẬT TỰ

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 30/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại căn nhà trong hẻm 130 (Cô Giang, phường 4), Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Nguyễn Thanh Hậu (SN 1993, trú tại TP.Vũng Tàu) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 5 gói nhỏ nghi là ma túy đá và 16 nỏ thủy tinh. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 30/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại ấp Bắc 1 (xã Hòa Long). Do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Đặng Phương Thọ (SN 1981, trú tại TP.Bà Rịa) dùng tay đấm vào mặt và dùng cây xà beng ném vào người ông Nguyễn Quốc An (SN 1968, trú tại TP.Bà Rịa) gây thương tích. (Trí Nhân)

Hủy hoại tài sản

Ngày 30/3, Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra xử lý vụ hủy hoại tài sản xảy ra tại nhà của ông Nguyễn V.H. (SN 1950, ngụ thôn 3, xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu). Theo thông tin ban đầu, một nhóm đối tượng lạ mặt đã ném bom xăng vào nhà ông H. gây cháy bộ cửa gỗ gõ đỏ, rèm cửa, hư hỏng tường, la phông bằng thạch cao. (Lê Nguyễn)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 30/3, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục điều tra vụ TNGT xảy ra tại ngã ba đường Võ Văn Kiệt-Lê Đức Thọ (tổ 3, ấp Trảng Lớn, phường Hắc Dịch), khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe ô tô biển số 72B-022.., do Vũ Q.A. (SN 1992; trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô biển số 60G1-297... (chưa rõ người điều khiển) chở theo ông L.H.D. (SN 1952, trú tại TX.Phú Mỹ). Hậu quả, ông D. tử vong. (Sơn Khê)