Xông vào đám người ngồi nhậu bên đường chém loạn xạ

Ngày 11/2, Công an huyện Đất Đỏ cho biết, đang tiếp tục điều tra đối với Lê Hữu Trọng (SN 2002), Nguyễn Hữu H. (SN 2007), Nguyễn Tấn Khương L. (SN 2008), Trương Anh Q. (SN 2006), Phạm Hoàng T. (SN 2007), và Huỳnh Ngọc H. (SN 2009) về hành vi cố ý gây thương tích và cướp tài sản. Các đối tượng đều trú tại TX.Phú Mỹ.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Trước đó, tối ngày 8/2, các đối tượng gồm: Trọng, L. C. H. H. Q. và T. điều khiển 4 xe mô tô mang theo hung khí đi giải quyết mâu thẫn cá nhân. Khoảng 0 giờ 10 phút ngày 9/2, khi cả nhóm đang lưu thông trên QL55, đoạn thuộc ấp Thanh An, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ thì gặp một nhóm gồm 3 người đang ngồi nhậu bên lề đường. Lúc này, các đối tượng (trừ C. đã đi trước) xuống xe dùng hung khí đánh, chém những người đang nhậu khiến 1 người bị thương. Sau khi chém người vô cớ, các đối tượng cướp 1 ĐTDĐ rồi tẩu thoát về xã Tân Hoà, TX. Phú Mỹ. Trên đường về Trọng nói là cầm cố điện thoại lấy tiền chia nhau tiêu xài thì cả nhóm đồng ý.

Hung khí các đối tượng gây án

Sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đất Đỏ đã triển khai lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác minh, truy bắt các nghi phạm. Vì vậy, chỉ sau chưa đầy 1 ngày gây án, các đối tượng đã bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Một lãnh đạo Công an huyện Đất Đỏ cho biết, các đối tượng tuy nhỏ tuổi nhưng rất manh động, liều lĩnh, coi thường pháp luật. Mặc dù những người ngồi nhậu ven đường không quen biết, không mâu thuẫn nhưng khi các đối tượng cảm “thấy thích” thì dừng xe lại chém loạn xạ để cướp tài sản.

Thời gian gần đây, Công an huyện Đất Đỏ đã triệt phá nhanh các vụ án do nhóm “tội phạm nhí” ở các địa phương khác đến địa bàn gây án được người dân đồng tình ủng hộ.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN