Vụ tai nạn làm tan nát lòng người

* Lên án và xử lý nghiêm hành vi uống rượu bia vẫn lái xe

Những ai thật sự dũng cảm mới dám xem lại đoạn video về vụ tai nạn làm hai cha con tử vong hôm 18/2, tại Bà Rịa. Đó là một thảm kịch khi người cha đón con đi học về, chỉ cách tổ ấm mấy trăm mét. Còn người lái xe gây tai nạn, trước đó đã uống rượu bia.

Vụ tai nạn thương tâm làm 2 cha con tử vong tại TP.Bà Rịa, tài xế gây tai nạn được xác định vi phạm nồng độ cồn.

Cục CSGT (C08), Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, xử lý các hành vi vi phạm trật tự ATGT gửi Giám đốc công an 30 tỉnh, thành, trong đó có tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Theo đó, yêu cầu các đơn vị, địa phương duy trì kiểm soát các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt nồng độ cồn, xe quá tải, vi phạm tốc độ, sử dụng GPLX giả. C08 thành lập 5 Tổ công tác của các Phòng 7, 8, 9 và Thủy đoàn I, II có nhiệm vụ kiểm tra, đôn đốc các địa phương bố trí lực lượng bảo đảm TTATGT trên từng địa bàn hoặc trực tiếp xử lý vi phạm nếu phát hiện. Kế hoạch triển khai từ ngày 15/2 đến ngày 15/3 và căn cứ thực tiễn, sẽ quyết định gia hạn thời hạn thực hiện.

Tai nạn đau lòng

Khoảng 15 giờ 15 ngày 18/2, trên đường Hương Lộ 2, ấp Tây, xã Hòa Long, TP.Bà Rịa đã xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô biển số 72A-457.59 do ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, ngụ xã Hòa Long) điều khiển với xe máy biển số 72C2-263.48 do ông N.V.N. (SN 1978) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại và chở theo con gái là N.T.N.K. (SN 2010).

Theo trích xuất camera, xe ô tô khi di chuyển trên đường Hương Lộ 2, đoạn đến trụ đèn số 03S thì bất ngờ lấn sang làn đường ngược chiều và tông trực diện vào hai cha con ông N. Cú tông mạnh khiến hai nạn nhân văng vào lề, tử vong tại chỗ. Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội CSGT-TT Công an TP.Bà Rịa phối hợp cùng Cơ quan điều tra, Viện KSND TP.Bà Rịa khám nghiệm hiện trường theo quy trình. Ông Nguyễn Văn Tuấn được mời về trụ sở Công an xã Hòa Long để lấy lời khai, kiểm tra ma túy, kiểm tra nồng độ cồn. Qua kiểm tra, ông Tuấn được xác định vi phạm nồng độ cồn.

Trong ngày 19/2, Cục CSGT (C08) - Bộ Công an cùng lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) - Công an tỉnh, lãnh đạo TP.Bà Rịa đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Đồng thời, C08 cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ TNGT một cách khách quan, sai đến đâu xử lý đến đó.

PC08, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trên QL51 (TP.Bà Rịa).

Trong đợt cao điểm từ ngày 15/11/2022 - 5/2/2023, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã lập gần 3.000 tổ tuần tra kiểm soát, hơn 11 ngàn lượt CBCS tham gia, lập biên bản hơn 5.800 trường hợp vi phạm. Trong đó, hơn 500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1.146 trường hợp vi phạm tốc độ, xử lý 260 trường hợp vi phạm quá tải, xử phạt 1.553 trường hợp không đội mũ bảo hiểm; tạm giữ 1.096 xe máy, 87 xe ô tô, tước GPLX 795 trường hợp; tổng số tiền xử phạt gần 10 tỷ đồng.

Xử lý nghiêm uống rượu bia vẫn lái xe

Từ trước Tết dương lịch, Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên phạm vi toàn tỉnh và kéo dài đến đầu tháng 2/2023, trong đó việc xử lý vi phạm nồng độ cồn được lực lượng CSGT thường xuyên thực hiện. Dù công tác tuần tra xử lý được lực lượng chức năng tăng cường, thế nhưng một số trường hợp vẫn không chấp hành dẫn đến những vụ TNGT đau lòng, thương tâm. Trong thời gian tới lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền “đã uống rượu bia, không lái xe”, đồng thời tiếp tục lập chốt xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn.

Công an tỉnh cũng có công văn số 300/CAT-PC08 gửi PC08 về việc triển khai chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục áp dụng các biện pháp bảo đảm tốt tình hình trật tự ATGT. Cụ thể, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương siết chặt trật tự kỷ cương chấp hành luật giao thông, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, người dân vi phạm pháp luật về giao thông.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT tiếp tục thực hiện kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn, tiến tới hình thành thói quen, văn hóa “đã uống rượu bia, không lái xe”. Yêu cầu công an địa phương có kế hoạch kiểm soát nồng độ cồn cụ thể từng tuyến, từng địa bàn, KCN, khu du lịch.

Công tác xử lý vi phạm trật tự ATGT (trong đó có vi phạm nồng độ cồn) trên các địa bàn cần được báo cáo hàng tuần, hàng tháng. Quán triệt cán bộ, chiến sĩ trong quá trình xử lý các vi phạm giao thông tuyệt đối thượng tôn pháp luật và “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Ngày 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Bà Rịa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, trú tại xã Hòa Long, TP.Bà Rịa) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Ông Tuấn là người đã điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông làm 2 cha con đi xe mô tô tử vong chiều 18/2.



