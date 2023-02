Bằng nhiều biện pháp, lực lượng Công an tỉnh và địa phương đã, đang triển khai thực hiện có hiệu quả công tác vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (VK-VLN-CCHT), góp phần hạn chế các vụ vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cán bộ công an kiểm tra các loại vũ khí tự chế mà người dân giao nộp.

Nhờ được thông tin, tuyên truyền từ lực lượng chức năng, ông N.T.H. (xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu) đã mang một cây dao tự chế đến công an xã giao nộp. Ông H. cho biết, vũ khí này ông nhặt được trong một lần đi rừng. "Vũ khí này không nên để trong nhà vì chẳng may trong lúc giận dữ ai đó lấy ra sử dụng thì rất nguy hiểm", ông H. nói.

Ông H. chỉ là một trong nhiều trường hợp tự nguyện giao nộp VK-VLN-CCHT cho lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Phần lớn vũ khí thô sơ, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được người dân phát hiện trong quá trình làm ruộng, rẫy, đi đường nhặt được sau đó mang tới công an xã, phường, thị trấn giao nộp. Các loại vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ khi người dân giao nộp sẽ được tiếp nhận và xử lý theo quy định.

Công an TX.Phú Mỹ thu giữ súng và đạn trong 1 vụ án.

Công an tỉnh cho biết, thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về VK-VLN-CCHT, lực lượng công an phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, ban, ngành đoàn thể triển khai nhiều biện pháp đồng bộ khéo léo, linh hoạt, vận động người dân tự giác giao nộp.

Huyện Long Điền là một trong những địa phương thực hiện rất có hiệu quả công tác này. Trung tá Nguyễn Văn Thống, Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội-Công an huyện Long Điền cho biết, trên địa bàn huyện có nhiều cảng cá, khu du lịch, với hàng trăm lao động tạm trú. Đây là những nguy cơ tiềm ẩn việc tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT. Do vậy, Công an huyện yêu cầu các hộ kinh doanh phế liệu, buôn bán tạp hóa và trường học trên địa bàn ký cam kết không kinh doanh, tàng trữ, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phối hợp đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền những quy định có liên quan đến công tác quản lý VK-VLN-CCHT cho hơn 6.200 người tại tổ dân cư và 141 cơ sở kinh doanh. Nhờ đó, trong thời gian qua, lực lượng chức năng của huyện vận động được người dân giao nộp 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt, 17 súng cồn và 78 vũ khí thô sơ (dao, kiếm, mã tấu, lưỡi lê tự chế…).

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác vận động người dân giao nộp VK-VLN-CCHT, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ chủ động tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng VK-VLN-CCHT. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT. Công an tỉnh cũng chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý về lĩnh vực công nghệ thông tin để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những website, trang mạng có nội dung quảng cáo, hướng dẫn chế tạo, lắp đặt, mua bán vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ.

Theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội..., hành vi không giao nộp VK-VLN-CCHT sẽ bị phạt từ 2-4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, lực lượng công an còn phối hợp với các cơ quan, tổ chức kinh doanh hoạt động trong lĩnh vực bưu điện, dịch vụ chuyển phát nhanh kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ quy trình tiếp nhận hàng hóa trước và trong quá trình vận chuyển. Tập trung rà soát, xác định địa bàn, đối tượng trọng điểm về VK-VLN-CCHT để theo dõi, kịp thời phát hiện, có phương án đấu tranh hiệu quả. Kiên quyết xử lý nghiêm đối tượng có hành vi chế tạo, sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép VK-VLN-CCHT.

Bài, ảnh: TRÍ NHÂN