Cuối tuần, tình trạng thanh, thiếu niên niên sử dụng xe mô tô thay đổi công suất, kết cấu (xe “độ”), nẹt pô, rú ga, lạng lách gây mất TTATGT khiến nhiều người bức xúc. Đội CSGT và Trật tự, Công an TP.Vũng Tàu đã triển khai lực lượng mật phục, tuần tra xử lý các đối tượng.

Một trường hợp đi xe “độ” bốc đầu bị lực lượng CSGT lập biên bản.

Đón lõng vào “khung giờ vàng”

Theo hẹn, đúng 20 giờ 30 phút ngày 25/2, chúng tôi có mặt tại trụ sở Đội CSGT và Trật tự, Công an TP.Vũng Tàu. Còn 30 phút nữa mới bắt đầu công việc. Các chiến sĩ CSGT, CSHS kiểm tra trang thiết thiết bị, phương tiện, sẵn sàng lên đường truy bắt các “quái xế” dùng xe “độ” để nẹt pô, lạng lách.

Trung tá Kiều Minh Tuyên, chỉ huy tổ trực vừa dặn dò anh em cẩn thận vừa nhắc nhở phóng viên đi cùng chuẩn bị tinh thần vì đêm nay, lực lượng tập trung xử lý, bắt các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập quậy phá bằng xe “độ”.

Đúng 21 giờ, các cán bộ, chiến sĩ hóa trang thành dân thường, chia làm nhiều mũi thực thi nhiệm vụ trên các tuyến đường trọng điểm của TP.Vũng Tàu. Chúng tôi tham gia mũi do Đại úy Ngô Văn Trọng dẫn đầu tuần tra trên tuyến đường Quang Trung, Trần Phú. Ngày cuối tuần, lượng người và các phương tiện lưu thông đông gấp nhiều lần ngày thường. Đưa mắt quan sát hai bên đường Quang Trung tại Bãi Trước, Đại úy Trọng chia sẻ: “Đây được xem là đoạn đường “lý tưởng” của các đối tượng lạng lách, đánh võng, nẹt pô gây mất TTATGT mỗi khi về đêm”.

Khi đến đoạn trước khu vực nhà hàng hòn Rù Rì (đường Trần Phú), câu chuyện giữa chúng tôi và Đại úy Trọng bị ngắt quãng, bởi tiếng pô nẹt chát chúa. Tại đây, một nam thiếu niên không đội mũ bảo hiểm đang biểu diễn kỹ thuật bốc đầu, đi xe bằng 1 bánh trước sự hò reo, cổ vũ của nhóm bạn. Đúng lúc cao trào, tổ tuần tra ập đến yêu cầu dừng xe mời về trụ sở làm việc trước sự ngơ ngác của cả nhóm.

Tại cơ quan công an, người vi phạm với khuôn mặt “non choẹt” khai nhận tên là H.N.T.T. (SN 2010, là HS lớp 7 của một trường THCS trên địa bàn TP.Vũng Tàu). Khi cán bộ CSGT hỏi, xe này là của ai, tại sao bốc đầu đi một bánh lại còn nẹt pô, không đội mũ bảo hiểm trong khi đường có đông người lưu thông, T. lí nhí trả lời: “Xe này là của anh trai cháu. Đây là lần đầu tiên cháu thử nhấc xe 1 bánh. Cháu biết mình sai rồi”. Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng hỏi lại, mới nhấc lần đầu mà thuần thục như vậy, thì T. im lặng.

22 giờ 10 phút, tổ tuần tra đến trước số 1 Trần Phú (nhà ga cáp treo Vũng Tàu) thì phát hiện xe mô tô biển số 72-F1-178... đang lưu thông trên đường với tiếng pô inh ỏi. Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện, 2 người ngồi trên xe rất ngạc nhiên. Người điều khiển xe khai nhận tên N.C.H. (16 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền). “Xe này có độ pô là của bạn con. Con chỉ chở bạn đi thôi. Lâu lâu tụi con mới qua Vũng Tàu chơi” - H. phân trần.

Những người yêu xe “độ” sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để thỏa đam mê. Như trường hợp của Quách Đình H. (SN 2002, trú tại tỉnh Đồng Nai). H. là công nhân. Anh này mua chiếc xe trị giá 50 triệu đồng bằng hình thức trả góp, nhưng dám “chơi lớn” khi đầu tư thêm... 40 triệu đồng để độ pô xe, mâm xe, lọc gió… Khoảng hơn 22 giờ, khi H. đang điều khiển xe 60B9-737... biểu diễn trên đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu thì bị lực lượng chức năng áp sát đưa về trụ sở.

Cương quyết xử lý

23 giờ 20 phút, đường phố thưa người hơn, cũng là lúc những thanh niên mê tốc độ thỏa sức nẹt pô, lạng lách. Khi chúng tôi đang tuần tra trên đường Lê Quý Đôn thì giật mình bởi một thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 72-C717..., không đội mũ bảo hiểm phóng với tốc độ như “xé gió” vượt qua. Ngay lập tức, Đại úy Trọng tăng ga đuổi theo. Đối tượng lạng lách tốc độ cao qua các tuyến đường Trưng Trắc, Trần Hưng Đạo, Trương Công Định…

Đến đường Nguyễn Trường Tộ, Đại úy Trọng áp sát, yêu cầu đối tượng dừng xe. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ xe và đi vào nhà. Vì vậy, lực lượng chức năng đã đưa phương tiện về trụ sở và yêu cầu người nhà cùng người vi phạm đến trụ sở làm việc.

0 giờ 1 phút, khi đồng hồ đã điểm sang ngày mới, đường sá tĩnh lặng, cả thành phố chìm vào giấc ngủ, các chiến sĩ CSGT trở về trụ sở. Chỉ trong một đêm trực cùng lực lượng CSGT, chúng tôi ghi nhận được 11 trường hợp thanh thiếu niên chạy xe “độ”, lạng lách, đánh võng, gây mất TTATGT.

Trung tá Phan Quốc Việt, Đội trưởng Đội CSGT và Trật tự, Công an TP.Vũng Tàu cho biết, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, lực lượng CSGT, Công an TP.Vũng Tàu đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp độ xe hay thay đổi tính năng kết cấu của phương tiện, gây mất TTATGT trên địa bàn. Hầu hết các trường hợp vi phạm đều là thanh, thiếu niên từ 16 đến 20 tuổi. Cá biệt có những em mới 13 tuổi.

“Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục kiên quyết xử lý các thanh, thiếu niên điều khiển xe “độ” nẹt pô, lạng lách, đánh võng gây mất TTATGT. Chúng tôi khuyến cáo các phụ huynh không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy. Nếu trường hợp vi phạm chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm thì sẽ xử lý chủ xe, người giao xe”, Trung tá Việt nhấn mạnh.

Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP) quy định: Phạt tiền từ 800 ngàn đồng đến 2 triệu đồng đối với cá nhân, từ 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự xe mô tô có hành vi: Tự ý cắt, hàn, đục lại số khung, số máy; đưa phương tiện đã bị cắt, hàn, đục lại số khung, số máy trái quy định tham gia giao thông; tự ý thay đổi khung, máy, hình dáng, kích thước, đặc tính của xe.



Bài, ảnh: TRÍ NHÂN