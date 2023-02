Cướp tài sản

Ngày 6/2, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý V.Đ.D (SN 1993, trú tại tỉnh Đồng Nai) về hành vi cướp giật tài sản, xảy ra tại đoạn đường thuộc thôn Lô Ồ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức. Theo kết quả điều tra, tại đoạn đường trên, bà V.T.M.H. (trú tại huyện Châu Đức) điều khiển xe mô tô để chiếc điện thoại IPhone X trong túi quần lộ ra ngoài nên D. áp sát cướp giật rồi tăng ga tẩu thoát. (Nguyễn Văn)

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 6/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý N.T.T. (SN 1983, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, T. đột nhập vào nhà chị T.T.U (Bình Giã, phường Nguyễn An Ninh) trộm 11,2 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 6/2, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh tiếp tục điều tra T.T.P (SN 2002, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) phối hợp Công an phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu bắt quả tang P. có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Thắng Nhất. Tang vật thu giữ gồm 1 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

TNGT, 1 người tử vong

Ngày 6/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo hồ sơ, xe mô tô không gắn biển số do Đ.V.Q (SN 1991, trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển lưu thông trên đường 2/9. Khi đến đoạn đường trước số 27, phường 11, thì xảy ra TNGT với xe ô tô biển số 60K-183… do B.V.D. (trú tại tỉnh Đồng Nai) điều khiển. Hậu quả, Q. tử vong. (Sơn Khê)