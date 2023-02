Tạm giữ hình sự 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 23/2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự 5 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 2 giờ 20 phút ngày 22/2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Thắng Tam (TP. Vũng Tàu) bắt quả tang Trần Thanh Kiệt (22 tuổi, trú tại phường Thắng Tam) và Võ Văn Cảnh (24 tuổi, trú tại tỉnh Hậu Giang) tàng trữ 3 viên thuốc lắc, 1 gói ni lon ma túy dạng khay. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận số ma túy trên được Kiệt mua của một người đàn ông (đang xác minh nhân thân, lai lịch) để bán lại và khi đang đi giao ma túy thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Tiếp đó, 3 giờ sáng cùng ngày, cũng tại phường Thắng Tam, lực lượng công an bắt quả tang Tạ Anh Giang (20 tuổi, trú tại tỉnh Bạc Liêu) và Lê Quang Hiên (19 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Ngãi) đi giao ma túy. Qua làm việc, Giang khai nhận được một người thanh niên gọi điện hỏi mua 4 viên thuốc lắc và 1 gói ma túy khay nên rủ Hiên đi cùng giao ma túy thì bị bắt quả tang.

Trước đó, 21 giờ 5 phút ngày 21/2, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy-Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Thắng Nhất (TP. Vũng Tàu) bắt quả tang Trần Anh Huy (18 tuổi, trú tại phường 10) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 10 viên ma túy dạng thuốc lắc, 3 gói ma túy khay. Tiếp tục khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng dạng Rulo cùng 16 viên đạn, 1 gói ma túy khay. Tại cơ quan công an, Huy khai nhận khẩu súng nói trên là súng bắn đạn cao su được đối tượng mua 4 năm trước từ một người trên Facebook.

TRÍ NHÂN - TRUNG HẢI