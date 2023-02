Phạt 3 người phá rừng trên núi Thị Vải hơn 560 triệu đồng

UBND tỉnh vừa ra Quyết định số 144, 145, 146 ngày 2/2/2023 xử phạt 3 người phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải hơn 560 triệu đồng, buộc khôi phục hiện trạng và trồng lại diện tích rừng bị phá trong thời gian 10 ngày.

Núi Thị Vải bị đào, xẻ đá và huỷ hoại cây rừng.

Cụ thể, UBND tỉnh xử phạt các ông: Nguyễn Chí Tâm (SN 1989), Phạm Văn Cường (SN 1992) và Nguyễn Quang Khánh (SN 1981, cùng ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mỗi người hơn 187 triệu đồng về hành vi phá rừng phòng hộ trái pháp luật.

Ngoài phạt tiền, UBND tỉnh cũng buộc 3 người có hành vi vi phạm khôi phục tình trạng ban đầu, trồng lại rừng trên phần diện tích rừng bị phá (2.980,1m2/người) tại tiểu khu rừng Tân Phước (KP.Ông Trịnh, P.Tân Phước, TX.Phú Mỹ) trong thời hạn 10 ngày.

Trước đó Báo Bà Rịa – Vũng Tàu đã thông tin vào tháng 6/2021, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ phát hiện tại khu vực rừng phòng hộ núi Thị Vải, tiểu khu rừng Tân Phước có hoạt động đốn hạ cây, đào bới, san gạt, kè đá tạo hồ, kè đá ngăn suối nên đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo báo cáo của UBND TX.Phú Mỹ, khu vực núi Thị Vải bị hủy hoại rộng hơn 31.000 m2, trong đó có gần 17.000 m2 thuộc đất rừng phòng hộ và diện tích còn lại của nhiều hộ dân khác nhau đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường núi Thị Vải bị "xẻ thịt".

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Minh (47 tuổi, ngụ TX.Phú Mỹ, người trực tiếp thuê nhân công, xe cơ giới san ủi núi, phá rừng) để điều tra về hành vi hủy hoại rừng. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã bắt giam 4 cán bộ kiểm lâm về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với các ông Nguyễn Chí Tâm, Phạm Văn Cường và Nguyễn Quang Khánh khi mua đất trên núi Thị Vải không biết diện tích đất đó là rừng phòng hộ, chưa nắm rõ vị trí đất, chưa đo vẽ, cắm mốc ranh giới. Tuy nhiên cả 3 đã thuê người phá rừng phòng hộ trên núi Thị Vải nhưng diện tích không đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan CSĐT đã chuyển cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính.

