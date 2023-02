Phạm tội khi chưa thành niên

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện đã xảy ra một số vụ việc vi phạm pháp luật mà nghi phạm là các thanh, thiếu niên dưới 18 tuổi. Các em dù tuổi đời còn rất trẻ (cả nam và nữ) nhưng khi có xích mích với nhau trên mạng xã hội đã sẵn sàng rủ rê bạn bè đến để giải quyết mâu thuẫn theo hướng bạo lực, dẫn đến vi phạm pháp luật. Đa số các em trong vụ việc đã bỏ học, lêu lổng, khiếm khuyết về mặt gia đình (ba, mẹ ly hôn) nên không có sự quan tâm uốn nắn kịp thời. Bên cạnh đó, có những em tuổi mới 13, 14 tuổi nhưng thường xuyên tụ tập ăn chơi, sử dụng ma túy, dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật. Công an huyện đã chỉ đạo công an các xã, thị trấn trên địa bàn nắm tình hình, đối tượng thanh thiếu niên bỏ học sớm có nguy cơ vi phạm pháp luật để phối hợp với gia đình, cơ quan, ban, ngành, địa phương để tuyên truyền, gọi hỏi răn đe. (Thượng tá Nguyễn Quyền, Phó Trưởng Công an huyện Đất Đỏ)