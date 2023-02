Năm 2023, phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông xuống 5-10%

Sáng 9/2, Ủy Ban ATGT Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ GT-VT, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy Ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Theo báo cáo của Ủy Ban ATGT Quốc gia, năm 2022, toàn quốc xảy ra 11.457 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 6.397 người, bị thương 7.804 người. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện vi phạm làn đường, phần đường, chuyển hướng không chú ý, vượt xe sai quy định, vi phạm tốc độ xe chạy, uống rượu bia.

Lực lượng CSGT đã xử lý hơn 2,8 triệu trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 4.000 tỷ đồng; tước 388.141 giấy phép lái xe, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ 614.520 phương tiện các loại. Bộ GT-VT đã chỉ đạo lực lượng Thanh tra triển khai 5 đoàn thanh tra, trong đó tập trung kiểm tra về các lĩnh vực liên quan đến bảo đảm TTATGT.

Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 496 vụ TNGT đường bộ, làm 251 người chết và 376 người bị thương. Qua tuần tra, lực lượng CSGT đã lập biên bản hơn 30.300 trường hợp vi phạm TTATGT; tạm giữ 6.901 phương tiện các loại; ra quyết định xử phạt hơn 29.000 trường hợp với số tiền nộp vào Kho bạc Nhà nước tỉnh hơn 55,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Ủy Ban ATGT Quốc gia xây dựng kế hoạch năm ATGT với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, với mục tiêu nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Phấn đấu kéo giảm TNGT từ 5-10% cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với năm 2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thắng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố dành nguồn lực quan tâm đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, giám sát, xử lý vi phạm ATGT. Kiên trì, kiên quyết thực hiện các giải pháp đã đề ra và làm thường xuyên, liên tục, từ đó, tạo ra văn hóa trong chấp hành Luật Giao thông.

MẠNH QUÂN