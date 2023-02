Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 27/2, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại khu vực Gò Rùa, thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, C.H.H. (SN 1997, trú tại TP. Bà Rịa) bị L.V.S. (SN 1962, trú tại TP. Bà Rịa) chiếm đoạt xe mô tô hiệu Yamaha Exciter 150. (Nguyễn Văn)

Cố ý gây thương tích

Ngày 27/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên tàu Hải Nam 81 (thuộc Công ty TNHH Hải Nam, tỉnh Quảng Ninh). Thời điểm trên, tàu hành trình từ Trung Quốc sang Singapore để nhận dầu. Khi tàu di chuyển đến vùng biển cách địa phận tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khoảng 100 hải lý thì xảy ra mâu thuẫn giữa Đ.V.N. (SN 1997, thợ máy của tàu) và L.V.L. (SN 1984, là phụ bếp của tàu). N. dùng dao đánh vào đầu L. nên L. dùng tay đánh lại. Sau đó, L. dùng dao đâm vào tay trái, vào chân, lưng của N. gây thương tích. (Trí Nhân)

Sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 27/2, Công an TX.Phú Mỹ tiếp tục xử lý vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Tại nhà trọ thuộc tổ 1, KP. Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, lực lượng chức năng bắt quả tang T.Q.V. (SN 1990, trú tại TX. Phú Mỹ) và T.T.A. (SN 1995, trú tại tỉnh Long An) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 2 gói nhỏ ma túy đá và 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy. (Phước An)