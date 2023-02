Khu đô thị Chí Linh: Nhếch nhác cảnh ''họp chợ'', xả rác

Buôn bán hải sản, nước rỉ xả thải ngay ven đường, làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị, mất an ninh trật tự, an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường là thực trạng đang diễn ra hàng ngày tại khu vực nút giao Nguyễn Hữu Cảnh-đường 2/9 (TP.Vũng Tàu).

“Chợ” tại nút giao Nguyễn Hữu Cảnh-đường 2/9 ngày càng phình ra, gây mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường.

Họp chợ, đổ rác ngay dưới bảng cấm

Khu vực nút giao Nguyễn Hữu Cảnh-đường 2/9 rất đông phương tiện tham gia giao thông, đặc biệt là giờ cao điểm như đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều. Nút giao này vốn đã chật hẹp nay càng chật hẹp hơn, khi hàng chục xe ba gác tự chế được đẩy ra tận lòng đường để bán hàng, khiến góc cua khu vực này bị hạn chế. Đó cũng là nguyên nhân gây ra không ít vụ tai nạn giao thông tại đây.

7 giờ sáng, các mặt hàng: cá, tôm, mực, cua, hàu… được người dân bưng bê đến bán và xả nước lênh láng đầy đường. Từ 4-6 giờ chiều hàng ngày “chợ” lại đông như buổi sáng. Mặc dù UBND phường 10 đã cắm bảng cảnh báo “Cấm mọi hành vi xả đổ rác, họp chợ buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đô thị” nhưng “chợ” vẫn họp ngay dưới biển cấm. Phía lề đường, người dân lén lút đưa từng bao rác đến đây đổ trộm, khiến nút giao Nguyễn Hữu Cảnh-đường 2/9 ngày càng mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng DIC Holdings (DICCons) cho biết, Công ty đang thi công dự án nhà ở Chí Linh Center ở khu vực nút giao này. Tuy nhiên, phía trước công trình người dân lấn chiếm buôn bán hết khiến xe chở vật tư, vật liệu ra vào rất khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ của công trình.

Nghiêm trọng hơn, nhiều xe chở bê tông, sắt, thép… ra vào nếu có người dân buôn bán phía trước thì nguy cơ mất an toàn rất cao. “Khi chúng tôi được phê duyệt dự án, phía trước là đường giao thông thuộc khu đô thị Chí Linh, chứ không phải là nơi để người dân tụ tập buôn bán và đổ rác như bây giờ. DN đã nhiều lần báo chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Nếu tình trạng này còn kéo dài sẽ ảnh hưởng lớn đến DN không chỉ là tiến độ chậm mà cả giá trị căn hộ cũng bị ảnh hưởng”, ông Thắng bức xúc.

Không chỉ DN, người dân địa phương cũng đã nhiều lần phản ánh về vấn đề này. Ông Nguyễn Huy Sang (nhà ở khu đô thị Chí Linh, TP.Vũng Tàu) cho biết, khu đô thị Chí Linh là cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố, nhưng nhiều năm nay chỉ có một đoạn ngắn hơn 100m đường Nguyễn Hữu Cảnh và chung quanh khu vực nút giao mà nhếch nhác vô cùng. Vũng Tàu 2 năm liền được công nhận là thành phố du lịch sạch ASEAN nhưng ở ngay trung tâm đô thị lại rất mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường”.

Đường Nguyễn Hữu Cảnh được quy hoạch một chiều nhưng chiều bên phải (tính từ nút giao Nguyễn Hữu Cảnh-đường 2/9 sang đường 3/2) chưa thông tuyến. Lợi dụng thực tế này, người dân đã sử dụng một phần của làn đường để buôn bán gây nên tình trạng nhếch nhác như hiện nay.

Người dân buôn bán ngay trước cổng công trình đang thi công dự án Chí Linh Center

Cần phải xử lý dứt điểm

Theo Trung tâm phát triển quỹ đất TP.Vũng Tàu, đường Nguyễn Hữu Cảnh là tuyến giao thông thuộc dự án khu trung tâm đô thị Chí Linh được phê duyệt quyết định từ năm 1996. Năm 2018, UBND tỉnh có văn bản số 3754/UBND-VP thống nhất đề xuất của Sở Tài chính về việc giao Tổng công ty CP đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) tự quyết định đầu tư thực hiện dự án 280m còn lại của tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tuy nhiên, 280m đường này đến nay vẫn chưa thực hiện được do vướng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Cụ thể, 5 hộ dân có đất bị thu hồi (tổng diện tích thu hồi là hơn 822m2) chưa đồng ý bàn giao đất cho DIC Corp để hoàn thành dự án.

Ông Hồ Sỹ Phương, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP. Vũng Tàu cho biết, TP. Vũng Tàu đã ban hành quyết định cưỡng chế 5 hộ dân nói trên. Thời gian tới thành phố sẽ tổ chức đối thoại, nếu các hộ dân vẫn không tự nguyện bàn giao mặt bằng thì trong quý 1 và quý 2/2023 chính quyền sẽ kiên quyết cưỡng chế để DIC Corp thực hiện nốt phần đường còn lại. “Chỉ có thông tuyến thì mới giải quyết triệt để tình trạng họp chợ, mất an toàn, vệ sinh, mỹ quan đô thị ở khu vực nút giao Nguyễn Hữu Cảnh-đường 2/9”, ông Phương nói.

Đó là giải pháp lâu dài. Trước mắt, an toàn và mỹ quan đô thị vẫn cần được bảo đảm, cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương. Theo ông Nguyễn Trọng Thụy, Trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu, khu vực ngã tư Nguyễn Hữu Cảnh (đoạn nút giao Nguyễn Hữu Cảnh-đường 2/9) thuộc địa bàn 3 phường: phường 10, Nguyễn An Ninh, Thắng Nhất. Thời gian qua, các phường đã thường xuyên tổ chức lực lượng kiểm tra trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Riêng phường 10 đã cắm bảng cấm buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và cấm xả đổ rác tại khu vực này. Trên bảng đã ghi rõ hình thức và mức tiền xử phạt đối với các hành vi trên. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, UBND phường 10 đã lắp 6 camera tại khu vực này nhằm theo dõi, ghi lại hình ảnh các đối tượng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường, đô thị để xử lý theo quy định.

Tuy nhiên, thực trạng người dân lấn chiếm lòng, lề đường để buôn bán gây mất trật tự, mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường vẫn chưa được xử lý hiệu quả. Ông Thụy cho biết thêm, năm 2023 TP.Vũng Tàu thực hiện “Năm chỉnh trang đô thị”. Theo đó, thành phố sẽ thực hiện nghiêm việc xử lý vi phạm mua bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại các chợ tự phát được phân cấp theo Kế hoạch 11582/KH-UBND của UBND thành phố. Từ đó, thành phố sẽ gắn trách nhiệm người đứng đầu chính quyền cơ sở với nhiệm vụ lập lại trật tự đô thị. Đối với những địa bàn không có chuyển biến, thành phố sẽ điều chuyển, sắp xếp công tác khác đối với người đứng đầu và lãnh đạo phụ trách.

Trong khi chờ giải phóng mặt bằng để thông tuyến, chính quyền địa phương cần vào cuộc quyết liệt để bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị

Bài, ảnh: QUANG VŨ