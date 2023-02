Đốt cỏ, rác, coi chừng cháy lan sang khu dân cư

Để phòng ngừa từ việc cháy lan, cháy lớn do đốt cỏ, rác Cảnh sát PCCC khuyến cáo: phải đổ rác đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi; các rác thải là nguồn nhiệt có nguy cơ phát sinh cháy như: than tổ ong, than hoa, tro vàng mã còn tàn lửa… cần được tưới nước để không còn nguồn nhiệt có thể gây cháy tại nơi tập kết rác.