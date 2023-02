Đấu tranh với tội phạm xâm hại tình dục trẻ em

Thời gian qua, tội phạm xâm hại tình dục trẻ em còn diễn biến phức tạp. Do đó, thời gian tới bên cạnh công tác nghiệp vụ của lực lượng công an, gia đình và xã hội cần chung tay để bảo vệ trẻ trước loại tội phạm này.

Cán bộ Công an tỉnh tuyên truyền phương thức, thủ đoạn xâm hại tình dục trẻ em và cách phòng tránh.

Nhiều vụ xâm hại trẻ em

Thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ xâm hại tình dục trẻ em. Cụ thể khoảng 19 giờ ngày 2/1 vừa qua, cháu N.N.H.H (SN 2009, xã Tân Hải, TX. Phú Mỹ) đi dự tiệc sinh nhật bạn thì quen biết với Nguyễn Nhật Linh (SN 2000, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa). Tại đây, Linh làm quen với H. Tuổi mới lớn cộng với sự ga lăng của bạn khác giới khiến H. sa vào vòng tay của Linh lúc nào không hay. Đến 21 giờ cùng ngày, Linh và H. đến nhà nghỉ H.T, thuộc KP4, phường Phước Nguyên, TP. Bà Rịa để quan hệ tình dục. Những ngày sau đó, phát hiện con gái có biểu hiện lạ người nhà tra hỏi thì H. mới khai đã “trót yêu” Linh. Chuyện gì đến cũng đến, Linh bị mời đến cơ quan công an làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi “ăn trái cấm” của mình.

Tương tự, do có tình cảm với nhau nên ngày 9/1, La Quang Tiền (SN 2004, trú tại TT. Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) đã rủ cháu M.T.M.L (SN 2007, Xuyên Mộc) đến nhà nghỉ T.G.T, xã Xuyên Mộc quan hệ tình dục với nhau. Đến ngày 16/1, gia đình cháu L. phát hiện vụ việc nên đến cơ quan công an trình báo.

Thượng tá Đặng Văn Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh cho biết, thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các địa phương, sở, ngành, nhà trường, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền để HS, mọi người hiểu được phương thức, thủ đoạn của tội phạm xâm hại tình dục trẻ em và cách phòng tránh. Tuy nhiên thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xảy ra một số vụ xâm hại tình dục mà cụ thể là giao cấu với trẻ em dưới 13 tuổi, đều có sự thuận tình của nạn nhân. Do nạn nhân là người dưới 13 tuổi, nên cơ quan công an vẫn điều tra về hành vi hiếp dâm trẻ em. "Còn đối với hành vi sử dụng vũ lực để hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra vụ nào. Các vụ xâm hại tình dục xảy ra với trẻ em nữ ở độ tuổi 13 đến 16 tuổi do có tình cảm yêu đương nam nữ. Có trường hợp khi gia đình phát hiện con mình đã có thai, nên làm đơn trình báo cơ quan công an” - Thượng tá Hồng nói.

Chủ động phòng ngừa, cảnh giác

Theo Thượng tá Đặng Văn Hồng, để ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, trong thời gian tới, gia đình cần quan tâm hơn đến con của mình cả về cách ăn mặc lẫn thời gian. Bởi lẽ, hiện nay, nhiều em nữ đến tuổi trăng rằm nhưng ăn mặc hớ hênh khi ra đường dẫn đến kích thích ham muốn của đối tượng phạm tội. Bên cạnh đó, khi các em tham gia mạng xã hội, nếu quản lý không tốt sẽ có nhiều hệ lụy. Thực tế, có nhiều vụ việc xâm hại tình dục xảy ra do các em chỉ mới quen qua mạng đã rủ đi chơi, đi nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Nhà trường cần tăng cường công tác giáo dục vấn đề xâm hại tình dục và các kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục cho trẻ. Ngoài ra, ở góc độ quản lý về mặt xã hội, các ban, ngành cần quan tâm, nắm được số lượng thanh thiếu niên lang thang để phối hợp với cơ quan công an có biện pháp phòng ngừa, răn đe phù hợp.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Lan Phương, Giám đốc Công ty tư vấn và trị liệu tâm lý Châu Á-ASIA MCC nhận định, hiện nay trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái thường dậy thì sớm nhưng vẫn non nớt trong suy nghĩ, cảm tính trong hành động và rất dễ tin người. Mặt khác, các em thiếu sự quan tâm, quản lý, hướng dẫn của các bậc phụ huynh với nhiều lý do khác nhau, dẫn đến việc các em trở thành nạn nhân bị xâm hại tình dục lúc nào gia đình cũng không hay biết.

“Gia đình cần quan tâm, giáo dục, nâng cao nhận thức cho các em về những vấn đề liên quan đến giới tính, tâm sinh lý lứa tuổi cũng như kỹ năng tương tác an toàn, bảo vệ bản thân trên không gian mạng phòng tránh xâm hại tình dục. Để khi gặp phải những tình huống phát sinh trên thực tế, bản thân các em biết cách xử lý và giải quyết phù hợp. Trong trường hợp phát hiện trẻ em có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, cha mẹ, người thân trong gia đình phải khẩn trương thông báo, tố giác đến cơ quan công an về hành vi xâm hại trẻ em của các đối tượng để điều tra, xử lý kịp thời”- Chuyên gia tâm lý Lê Thị Lan Phương nói.

Theo thống kê của Công an tỉnh, năm 2022, toàn tỉnh xảy ra 64 vụ xâm hại trẻ em, trong đó, có 48 vụ xâm hại tình dục. Riêng từ đầu tháng 1, đến ngày 15/2/2023, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN