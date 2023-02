Thời gian qua, trên các trang mạng xã hội, nhất là Facebook, YouTube liên tục xuất hiện tình trạng một số cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận những thông tin thiếu chính xác, phản ánh một chiều, chưa được kiểm chứng về hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước; công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án đang được dư luận quan tâm đã cố ý làm cho người đọc hiểu sai sự thật bản chất vụ việc, dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội. Để ngăn chặn, Công an TP.Vũng Tàu đã tăng cường đấu tranh với các thông tin xấu, độc, sai sự thật trên không gian mạng, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội tại địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ Đội An ninh-Công an TP.Vũng Tàu luôn theo dõi thông tin trên không gian mạng để kịp thời xử lý các thông tin xấu, độc, sai sự thật.

Thủ đoạn tinh vi

Trung tá Hồ Trung Thảo, Đội trưởng Đội An ninh-Công an TP.Vũng Tàu cho biết, thông tin xấu, độc là những thông tin bịa đặt, sai sự thật, bóp méo sự thật, xuyên tạc sự thật, hoặc có một phần sự thật nhưng được đưa tin với dụng ý xấu, phân tích và định hướng dư luận bằng những luận điệu phản động, sai trái.

Hiện nay, thông tin xấu, độc được phát tán với nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau, tuy nhiên thủ đoạn được ghi nhận nhiều nhất là việc đối tượng thành lập nhiều kênh thông tin và trong giai đoạn đầu tiên, để thu hút người truy cập, quản trị các trang web, diễn đàn này tổng hợp tin tức từ nguồn báo chí chính thống và nguồn tin từ nước ngoài khách quan. Khi đã có nhiều người truy cập thường xuyên, chúng cài dần thông tin xấu, độc, theo tỷ lệ tăng dần cả về số lượng và mức độ bịa đặt, bóp méo sự thật. Luận điệu phản động, sai trái cũng tăng dần. Chính vì thế, người truy cập mạng, đặc biệt là giới trẻ chỉ đọc báo mạng thông qua đường dẫn của bạn bè trên mạng xã hội nên dễ dàng mắc mưu của các thế lực thù địch và phản động, bị dẫn dắt, bị động trong việc tiếp nhận thông tin xấu, độc trên mạng.

Theo Trung tá Thảo, bên cạnh thông tin xấu, độc của thế lực thù địch, thời gian qua trên địa bàn TP.Vũng Tàu còn xuất hiện tình trạng người dân đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, làm ăn kinh doanh của người khác. Đơn cử, tháng 7/2022, Công an TP.Vũng Tàu nhận được đơn tố giác của bà N.T.B.C. (chủ quán ăn H.C, TP.Vũng Tàu) về việc tài khoản Facebook Bảo L. đăng tải thông tin sai sự thật tại các hội, nhóm trên không gian mạng ảnh hưởng đến việc kinh doanh của quán. Qua xác minh của cơ quan an ninh, Facebook Bảo L. là của H.T.D.H. (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu). Bà H. là khách hàng thường xuyên của quán ăn H.C Tại cơ quan công an, bà H. thừa nhận đăng tải thông tin về giá cả, cách phục vụ nhân viên của quán H.C không đúng sự thật lên mạng Facebook và kêu gọi mọi người tẩy chay không tới quán. Quá trình làm việc, bà H. nhận thức được việc đăng thông tin sai sự thật là sai phạm nhưng mong cơ quan công an xem xét vì vi phạm lần đầu. Vì vậy, cơ quan công an lập hồ sơ vụ việc, nhắc nhở, yêu cầu bà H. viết cam kết không tái phạm, đồng thời gỡ bài viết và đăng thông tin xin lỗi công khai quán H.C lên mạng xã hội.

Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử thì tổ chức (cá nhân phạt bằng ½ của tổ chức) sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi: Cung cấp, chia sẻ đường dẫn đến thông tin trên mạng có nội dung vi phạm quy định của pháp luật; Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân…

Cân nhắc trước khi bình luận

Theo Công an TP.Vũng Tàu, để ngăn chặn thông tin xấu, độc và lan tỏa những thông tin chính thống, chất lượng, chuẩn mực, thông qua trang Fanpage “Vũng Tàu-Thành phố tôi yêu”, lực lượng an ninh Công an TP.Vũng Tàu đã đăng 375 bài viết (trong đó có 30 video) với nội dung định hướng tuyên truyền nhằm phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, xấu, độc trên mạng xã hội. Ngoài ra, đơn vị còn vận động quản trị viên một số trang Fanpage như: “Dân Bà Rịa-Vũng Tàu”, “Khách sạn Vũng Tàu”…để đưa thông tin chính thống, định hướng dư luận. Song song đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng tiến hành mời 3 cá nhân lên làm việc và xử lý về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, bịa đặt gây hoang mang dư luận.

Theo Công an TP.Vũng Tàu, khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo sàng lọc thông tin, tự trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội và nhận diện rõ các thông tin xuyên tạc, giả mạo. Cụ thể, kiểm chứng cơ sở nguồn tin, xem thông tin đó đến từ nguồn nào, nếu đến từ một người lạ, thông tin không rõ ràng cần cảnh giác, có thể xem mục giới thiệu để kiểm tra. Đồng thời, kiểm tra tên miền của trang mạng đăng tải thông tin, đa số nguồn phát của thông tin xuyên tạc, giả mạo thường là những trang mạng có tên miền nước ngoài (.com, .org), không có đuôi tên miền Việt Nam “.vn”. Các trang mạng chính thống của cơ quan, tổ chức nhà nước đều có tên miền quốc gia “.vn” và có địa chỉ, thông tin đăng ký cụ thể, rõ ràng trên trang. Đối với các trang mạng xã hội của các cơ quan, tổ chức chính thống, thường đã được đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ và được cung cấp dấu bản quyền (dấu tích xanh). Người dân nên quan sát và phân biệt rõ các trang mạng xã hội chính thống và các trang giả mạo. Đặc biệt, khi lựa chọn thông tin đăng tải, chia sẻ từ những trang mạng xã hội nên tiếp cận các luồng thông tin chính thống; không tham gia đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, hình ảnh phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục và văn hóa của dân tộc hoặc bôi nhọ, xúc phạm danh dự của tổ chức và cá nhân; thông tin trái với quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hoạt động vi phạm pháp luật hoặc thông tin mà chưa rõ nguồn gốc, chưa xác định được tính chính xác của thông tin. Trường hợp phát hiện các hoạt động nghi có dấu hiệu vi phạm pháp luật cần báo ngay cho các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Đẩy mạnh thông tin tích cực, có ý nghĩa trong cuộc sống, đấu tranh, phê phán lên án hành vi sai trái, vi phạm trên mạng xã hội.

Trung tá Thảo khuyến cáo, mỗi cá nhân cần cẩn thận cân nhắc đăng thông tin, comment (bình luận), like (thích), share (chia sẻ), dẫn link hay không trước một vấn đề nào đó, để tránh việc vô tình trở thành cầu nối lan tỏa thông tin xấu, độc. Có những hành vi vi phạm có khi chỉ là vô tình nhưng gây ảnh hưởng tiêu cực cho bản thân và xã hội. Mặt khác, tự thân mỗi người dân hãy xây dựng cho mình một cách tiếp cận thông tin nhạy bén, hiệu quả, bảo đảm uy tín, chất lượng, không chia sẻ các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng.

Bài, ảnh: PHƯỚC AN