Công an tỉnh báo công dâng Bác

Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy Công an nhân dân (CAND - 11/3/1948-11/3/2023), ngày 26/2, Đoàn công tác của Công an tỉnh do Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công tỉnh làm Trưởng đoàn đã về nguồn tại Khu di tích lịch sử CAND (Nha Công an Trung ương - thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND (thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu báo công dâng Bác, dâng hương dâng hoa tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Tại khu Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND, đoàn đã báo công dâng Bác, dâng hương, dâng hoa và trồng cây lêkima lưu niệm. Đại tá Bùi Văn Thảo thay mặt CBCS Công an tỉnh xúc động bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu và kính dâng lên Bác những thành tích mà tập thể Công an tỉnh đã đạt được trong thời gian qua.

Trải qua 78 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh đã lập nhiều thành tích và chiến công, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (TTATXH) trên địa bàn tỉnh

Công an tỉnh luôn làm tốt nhiệm vụ tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Đồng thời, xây dựng thế trận “An ninh nhân dân” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm TTATXH, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trồng cây lêkima tại Khu di tích lịch sử CAND .

Với những thành tích, đóng góp của mình, Công an tỉnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ Công an tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Quân công hạng Ba; Huân chương Chiến công hạng Nhất; Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Campuchia.

Ngoài ra, 6 tập thể và 3 cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND. Trong đó, có 5 đơn vị được phong tặng danh hiệu LLVTND trong hai thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, 1 đơn vị được phong tặng danh hiệu LLVTND thời kỳ đổi mới.

Từ năm 2019 đến nay, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vinh dự 4 năm liên tục được nhận Cờ thi đua của Bộ Công an về thành tích trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Trước đó, Đoàn công tác cũng đã tổ chức lễ dâng hương dâng hoa, trồng cây lêkima tại Khu di tích lịch sử CAND.

Tin, ảnh: TRÍ NHÂN